CHP’li Ahmet Akın’dan aydınlatmadaki zamlara tepki: “Avrupa’da paket, Türkiye’de şirketlere kıyak”

02 Ekim 2022 Pazar, 11:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, genel aydınlatma tarifesine yıl başından beri yapılan zamlara dikkat çekti.

Akın’ın açıklaması şöyle:

“Genel aydınlatma tarifesi EPDK tarafından belirleniyor. Genel aydınlatma, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile vatandaşların ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu kapsıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden dağıtım şirketlerine EPDK tarafından belirlenen genel aydınlatma tarifesi kapsamında ödeme yapılıyor.

“2022 YILINDA GENEL AYDINLATMA 8 KATTAN FAZLA ARTTI”

Ekim 2021 döneminde kilovatsaat başına 43 kuruş olarak belirlenen tarife, önce 1 Ocak’ta yapılan zamla 1 lira 38 kuruşa çıktı. Ardından 1 Nisan’da yapılan ikinci zamla 2 lira 4 kuruş oldu. 1 Temmuz 2022 tarihinde yapılan üçüncü zamla ise 2 lira 56 kuruşa yükseldi. Son olarak 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak son zamla bu tutar 3 lira 50 kuruşa çıktı. Yani son bir yılda genel aydınlatma tarifesi, yüzde 714 oranında zamlanmış oldu. Başka bir deyişle artış 8 kattan fazla. Böyle fahiş zammın bir örneği yok. Bu tutar, kamu kaynaklarından doğrudan dağıtım şirketlerinin kasasına girecek.

“AK PARTİ ŞİRKETLERE KIYAK ÜSTÜNE KIYAK YAPIYOR”

Artan enerji faturalarına karşı vatandaşa ‘fırın kapağını açık tut’ ve ‘kombiyi kıs’ gibi öneriler sunan Enerji Bakanlığı, kamu kaynaklarından dağıtım şirketlerinin kasasına girecek milyarlarca lira için bu yıl tam 4 defa zam yaptı ve genel aydınlatma ödeneğini artırdı.

2021 yılında 3,5 milyonu aşkın abone, faturasını ödeyemediği için elektriksiz kaldı. İktidar, 2022 yılına ilişkin verileri gizleyerek, Türkiye’deki enerji yoksulluğunu da gizlemeye çalışıyor. Avrupa’da ülkeler vatandaşını korumak için paket üzerine paket açıklarken Türkiye’de ise şirketlere kıyak üzerine kıyak yapılıyor. AK Parti, kara kış öncesi vatandaşı değil, şirketleri kollamayı tercih ediyor.”