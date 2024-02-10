CHP'li Ahmet Akın'ın afişine saldırı iddiası yargıya taşındı: 'Seçim böyle kazanılmaz'

Balıkesir’de, CHP Kepsut Belediye Başkan adayı Oğuz Arslan, AKP’li Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ekibinin, CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın’ın afişlerine saldırdığını iddia etti. Suç duyurusunda bulunan CHP’li Oğuz Arslan, “Bu şekilde rakibinizin afişlerine, tabelalarına zarar vererek, seçim bürolarına saldırarak seçim kazanılmaz” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:11
CHP'li Ahmet Akın'ın afişine saldırı iddiası yargıya taşındı: 'Seçim böyle kazanılmaz'
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Daha önce seçim pankartları, AKP’li belediye tarafından kaldırılan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın, Kepsut ilçesindeki açık hava reklamına da kesici aletle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

CHP Kepsut Belediye Başkan Adayı Oğuz Arslan, pankarta saldırdıkları iddiasıyla AKP’li Yılmaz’ın saha ekipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Arslan’ın dilekçesinde, Camicedit Mahallesi’ndeki seçim bürosunun önüne konulan Ahmet Akın ve kendisine ait tanıtım pankartının falçatayla kesildiği ve yere atıldığına dikkat çekildi.

Arslan, AKP’li Yücel Yılmaz’a ait pankartlarını asmak için dışarıdan Kepsut’a gelen bir grubun CHP’nin pankartını falçatayla kestiği, karşısına da AKP’li Yücel Yılmaz’ın pankartını astığını ifade etti. Arslan, pankarta zarar veren kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

“RAKİBİNİZİN AFİŞLERİNE ZARAR VEREREK SEÇİM KAZANILMAZ”

CHP’li Arslan’ın saldırıya uğrayan pankartın önünde yaptığı açıklama şöyle:

“Kepsut’ta, kamusal alanlara yasadışı şekilde bir siyasi partiye ait Büyükşehir Belediye Başkan adayının afiş çalışmasını yapan arkadaşlar, aynı saatlerde seçim büromuzun önündeki tabelaya da zarar verdiler. Bizler Kepsut’ta mahalli idareler seçimlerinin her adayın eşit, her adayın kendini ifade edebileceği aynı zamanda saygı ve sevgi çerçevesinde karşılıklı diyaloglar kurularak dostane bir şekilde geçmesini arzu ve umut ediyoruz. 

Fakat bazıları kirlenmiş düşüncelerini, bu şekilde işte rakiplerini tabelalarına, seçim bürolarına, afişlerine saldırmak suretiyle zarar veriyorlar. Bizler 31 Mart’ta bir belediye başkanı, 15 Meclis Üyesi seçeceğiz. Bu şekilde rakibinizin afişlerine, tabelalarına zarar vererek, seçim bürolarına saldırarak seçim kazanılmaz. Seçimi, gönülleri fethederek, insanlara temiz duygularınız aktararak, projelerinizi anlatarak kazanabilirsiniz.”


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