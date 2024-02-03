CHP'li Akay, Meclis'e sunulan Türkiye Varlık Fonu denetim raporunu değerlendirdi: Türkiye'nin 'varlığı' faize gitti

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” sözlerini anımsatan Akay, “Ekonominin uzun dönemli istikrarı, krizlere karşı korunması ve gelecek kuşakların refahını artırma hedefine dönük yatırımlar yapmak için kurulan Varlık Fonu, hedeflerinden saparak Türkiye’nin gözbebeği kamu işletmelerini yok etmek üzere” dedi.



Akay sözlerine şöyle devam etti: “Faize sözde karşı olan iktidar, şu an faize sarılmış ve faizi milletimizin başına bela etmiş. Varlık Fonu’na ait şirketler sadece bir yıl içinde 5 milyar liranın üzerinde faize ödeme yaptı. Sözde faiz karşıtı olan iktidar milletimizin alın terini faize yatırıyor. Bu ikircikli siyaset asla kabul edilemez.”

“İktidarın yanlış politikaları ekonomimizi çökertti” diyen Akay, “Yolunu kaybederek büyük bir çıkmaz içine giren iktidar, yanlışlarını düzeltmek yerine yanlışını başka bir yanlışla örtmeye çalışıyor. Türkiye’nin en büyük kamu şirketlerinin bu fona devredilmesi büyük bir hata dediğimizde bizi dinlemeyenler şu anda ne kadar haklı olduğumuzu görüyor” ifadelerini kullandı.

KURUMLARIN HARCAMALARI AÇIKLANDI



Rapordan aktarılan bilgilere göre kurumların faiz harcamaları şöyle sıralandı:

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ

2021: 811 milyon 8 bin 814 lira

2022: 2 milyar 367 milyon 514 bin 394 lira

TVF Finansal Yatırımlar AŞ

2021: 873 milyon 367 bin lira

2022: 1 milyar 2 milyon 513 bin lira

TVF Rafineri ve Petrokimya Sanayi ve Ticaret AŞ

2021: 92 bin 154 lira

2022: 1 milyon 737 bin 719 lira

TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim AŞ

2021: 1 milyar 465 milyon 890 bin 718 lira

2022: 2 milyar 394 milyon 197 bin 286 lira

TVF Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2021: 40 bin 843 lira

2022: 1 milyon 60 bin 148 lira

TVF Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ

2021: 17 bin lira

2022: 3 milyon 971 bin 907 lira