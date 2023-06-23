Ormana mıcır ocağı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:51

İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı korunması ve çoğaltılması gereken ormanlar bir bir yok ediliyor. Likya Hafriyat adlı bir şirket, Antalya Kaş’ta mıcır ocağı yapmak için adım attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapan şirket onay alırsa çoğunluğu ormanlık alandan oluşan bölgede maden çalışması yürütecek.

Şirket geçen mart ayında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden 2033’e kadar geçerli olmak üzere işletme ruhsatı aldı. Ruhsatın ardından bakanlığa başvuru yapan şirket 24.52 hektarlık alanda maden çalışması yürütmek için ilk adımını attı. Şirketin bakanlığa sunduğu dosyaya göre, tamamına yakını orman arazisinden oluşan bölgede mıcır ocağı ve kırma-eleme tesisi yapılmak isteniyor.

YABANI ETKİLEYECEK

Projenin yapılmak istendiği sahada ise birçok yaban hayvanı yaşıyor. Sahada görülen hayvanların arasında, İsviçre’nin Bern şehrinde imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” gereğince ‘Kesinlikle Korunması Gereken Hayvan Türleri’ arasında yer alan canlılar da bulunuyor. Bunların arasında şeritli semender, kuyruksuz kurbağalar, ince kertenkele, ibibik, oklu kirpi ve kurt yer alıyor.