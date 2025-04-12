CHP'li Akdoğan, Tekin'in 'balta' iddiasını Yerlikaya'ya sordu: 'Gözaltına alınan bin 418 kişinin kaçı baltalıydı?'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 19:01

Güncelleme: 12.04.2025 - 19:05

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için halk meydanlara inmişti. Bu süreçte gerçekleşen gözaltılara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilginç bir çıkış geldi.

Tekin “Protestolara baltalarla katılanlar gözaltına alındı” açıklamasını yaptı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yazılı soru önergesi verdi.

Akdoğan önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları sordu:

Bakanlığınıza ‘baltalı gösterici’ iddiasını destekleyen herhangi bir bilgi, belge ya da delil ulaşmış mıdır? Bu ifadeyi kullanan Milli Eğitim Bakanı, bu bilgiyi Bakanlığınızdan mı almıştır? Baltayla saldırıya uğradığını iddia eden herhangi bir kamu personeliniz olmuş mudur? Gözaltına alınan bin 418 kişinin kaçı baltalıydı?”

' DEMOKRATİK TEPKİYİ KRİMİNALİZE EDEMEZ'

Akdoğan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı mıdır, yoksa bir iç güvenlik sözcüsü mü? Bin 418 kişinin gözaltına alındığı bir süreçte, ‘baltalı gösterici’ gibi bir ifade ancak ya elinde delil olanın ya da algı yaratmak isteyenin sözüdür. Biz de soruyoruz: Bu bin 418 kişinin kaçında erçekten balta vardı? Bu sorular, sadece yargıya değil, kamu vicdanına da verilmesi gereken cevaplardır. Söz konusu olan gençlerimizdir. 102 gencin tahliyesi, 25’inin ev hapsinin kaldırılması bile sürecin ne kadar şüpheli yürütüldüğünün göstergesidir. Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı, gençlerin demokratik tepkisini kriminalize edemez. O yüzden bu sürecin açıklığa kavuşturulması hepimizin sorumluluğudur."