CHP'li Akın: Faturalardaki KDV kış boyunca kaldırılsın

10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:02

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerine son verilmesini değerlendirdi.

Akın, AKP iktidarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği ‘Kara Kış Fonu’na ilişkin önerilerini kopyaladığını iddia etti. Akın, “Kılıçdaroğlu’nun enerji sektörü paydaşlarıyla 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının ardından açıkladığı dört maddelik çözüm önerileri arasında, vatandaşlarımızın fatura yükünün azaltılması için TRT payının kaldırılması ve başta KDV olmak üzere vergi yükünün azaltılması da yer almıştı” dedi ve şunları kaydetti:

“100 liralık bir fatura son bir yılda yapılan zamlarla 130 liraya çıkarken TRT payının ve enerji fonunun kaldırılmasının faturaya etkisi ise 3 lira bile olmayacaktır. İktidar, son bir yılda gerçekleştirdiği yüzde 28,9’u bulan zamların yükünün elektrik faturasından düşürülmesini istiyorsa Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun önerisini kısmen hayata geçirmek yerine, eksiksiz hayata geçirilmelidir. İktidar, elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonunu kaldırmanın yanı sıra faturalarda yüzde 18 oranındaki KDV’yi de hiç olmazsa kış ayları boyunca kaldırmalıdır.”

"İKTİDARIN ENERJİ DESTEĞİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Akın, “AKP iktidarı, vatandaşlarımıza enerji desteği verdiğini ileri sürerken yalnızca son bir yıl içerisinde enerji faturaları ile ürünlerine zam üstüne zam yapmıştır. Tüm bu zamlar ortadayken iktidarın ‘vatandaşlara enerji desteği verildiği’ söylemi gerçekçi değildir” dedi.

Akın, Ekim 2020’den bu yana yapılan zamları hatırlatarak şöyle konuştu:

“Ekim 2020’den bugüne kadar elektrik faturaları 3 kez; doğal gaz faturaları konutta 8, sanayide ise 10 kez; akaryakıt ürünlerinde pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde benzin 10 kez, motorin 9 kez, LPG otogaz ise 9 kez zamlanmıştır. Aynı dönemde mutfak tüpü 119 liradan 175 liraya çıkarak yüzde 47 oranında artmıştır. TÜİK’in verilerine göre; ısınmak için vatandaşlarımızın kullandığı kömürün tonu yüzde 89, odunun tonu ise yüzde 42 oranında zamlanmıştır. İktidarın önümüzdeki ay ya da yeni yılın başında enerji faturalarına büyük bir zam yapacağı da dile getirilmektedir.”