Erdoğan yatırımcıların 'ayrıcalık'larını sıraladı: KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti...

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı'na video mesaj gönderdi. Konferansa yurt dışından katılan iş dünyası mensuplarına "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, konferansın ülkeler için hayırlara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diledi.

Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel krizle mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "Geçen senenin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini açıkça gösteriyor. Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken küresel ticarette yüzde 10'a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırım yüzde 42 azalırken, küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi, dışa açılıp yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur" diye konuştu.

"SALGININ EN YOĞUN DÖNEMLERİNDE BİLE KONTAK KAPATMA YOLUNA GİTMEDİK'

Erdoğan, bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında "farklı yöntem" benimsediklerini söyleyerek, "Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklimi tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 1,8'lik oranla G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden, sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Bu ivmeyi 2021 ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik. Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık" diye konuştu.

"İSLAMİ FİNANS İÇİN MERKEZ OLMASINI ARZU EDİYORUZ"

Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığına işaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz. Bu başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisinin de arttığını görüyoruz. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlara imza atmış bir yönetim olarak, Türkiye'ye olan bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden olmanın peşinde olduklarını vurgulayarak, "Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı inşallah yakında tamamlayacağız. Ayrıca ülkemiz iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE CAZİP MEVZUATA SAHİP"

Sanayileşme ve yanında altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımları ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerin yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açtığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayiinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar iş birliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Siz kıymetli misafirlerimizin ve yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. Yatırım süreçlerinizin başından sonuna kadar ilgili kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.