CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Erdoğan'a: 'Utanın, bundan yüzünüz kızarsın!'

06 Eylül 2022 Salı, 17:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, icralık borçlara yönelik düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacak" dedi.

Erdoğan’ın adeta yoksulluğun tarifini yaptığını ifade eden CHP’li Başarır, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 5,5 milyon vatandaşımızın 2 bin liranın altındaki icra takiplerini sildiğini söylüyor. Bence bir ülkenin cumhurbaşkanı bu durumdan utanmalı. Eğer bu ülkede 5,5 milyon insan 2 bin liranın altındaki icra takibini ödeyemiyorsa icralık olmuşsa bu onların ayıbıdır” sözlerini dile getirdi.

"UTANIN, YÜZÜNÜZ KIZARSIN!"

CHP’li Başarır sözlerine şöyle devam etti:

“Buradan bir şey daha ifade etmek isterim. Yıldırım Demirören’in Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan çektiği kredi bugün faiziyle birlikte yaklaşık 1,5 milyar dolar. Yani 5,5 milyon insanın icra takibinin toplam tutarının yaklaşık 2,5 katı. Ey Cumhurbaşkanı bir kişiyi icraya verseydin belki 5,5 milyon insan icrada olmayacaktı. Öyle değil mi? Sen 5,5 milyon insanın icra takibinden fazla borcu olan Demirören’i icraya vermiyorsun ama 5,5 milyon insan icrada. Bence bundan utanın, bundan yüzünüz kızarsın!"