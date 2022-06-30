Sayıştay'ın yeni üyesi Muhterem İnce kimdir?

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:38

1970, Çanakkale doğumlu olan Muhterem İnce İmam Hatip Lisesi mezunudur. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan İnce, 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştır.

7 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

29 Haziran 2022 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Üyeliğine seçildi.

Muhterem İnce evli ve iki çocuk babasıdır.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİ

Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'dan boşalan 5 üye için seçim yapıldı. AK Parti ve MHP'nin oyları ile Sayıştay'ın yeni üyeleri Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce oldu.





CHP, HDP VE İYİ PARTİ OY KULLANMADI

CHP, HDP, İYİ Parti; Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmayacaklarını açıklayarak, "Sayıştay, bu iktidar tarafından kör ve sağır hale getirilmiştir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, oylamayı protesto etmeyeceklerini ama oy da kullanmayacaklarını açıklayarak, "İktidar partisinin dayatmacı bir tavır takınarak muhalefetin görüş ve düşüncelerini alma ihtiyacı bile hissetmemesi durumu tarafımızdan kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.