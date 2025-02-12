CHP'li Alp'ten iktidara tepki: Seçimde yok olursunuz

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:35

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:40

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp Kars'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı Köyü'nün sorunlarını Meclis'e taşıdı. Köyün kamu hizmetlerinden yoksun bırakıldığını açıklayan Alp, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanı'na soruyorum: "Bu köyün yolları niye yapılmadı?" "Öncelik sırası" demiş. "Hayvanlar için neden gölet yok?" diyorum. "İdarenin imkanları" demiş. "Taziye evi niye yok?" diyorum. "Bütçe imkanları el vermiyor" demiş. Sağlık Bakanı'na soruyorum: "Sağlık ocağı bu köyde neden yapılmadı?" "Önce tadilat yapalım belki sonra personel de göndeririz" demiş.

Enerji Bakanı'na soruyorum: "Aydınlatma neden yapılmadı bu köyde?" "Bize talep gelmedi" demiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sormuşum: "Camiide neden imam yok?" "Bize müracaat edilmedi" demiş. Ulaştırma Bakanı'na soruyorum: "Bu köyde internet altyapısı niye yok?" "Çalışmalarımız devam ediyor" demiş. Milli Eğitim Bakanı'na sormuşum: "Ortaokul niye yok bu köyde?" "Talep yok" demiş. Seçimden önce "Her şey var" dediniz. Seçimden sonra da "Yok" diyorsunuz. Bu seçimde de siz yok olursunuz"