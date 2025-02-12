CHP'li Alp'ten iktidara tepki: Seçimde yok olursunuz
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp TBMM'de yaptığı konuşmasında Kars'ta bulunan Arpalı Köyü'nün sorunlarını dile getirdi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp Kars'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı Köyü'nün sorunlarını Meclis'e taşıdı. Köyün kamu hizmetlerinden yoksun bırakıldığını açıklayan Alp, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"İçişleri Bakanı'na soruyorum: "Bu köyün yolları niye yapılmadı?" "Öncelik sırası" demiş. "Hayvanlar için neden gölet yok?" diyorum. "İdarenin imkanları" demiş. "Taziye evi niye yok?" diyorum. "Bütçe imkanları el vermiyor" demiş. Sağlık Bakanı'na soruyorum: "Sağlık ocağı bu köyde neden yapılmadı?" "Önce tadilat yapalım belki sonra personel de göndeririz" demiş.
Enerji Bakanı'na soruyorum: "Aydınlatma neden yapılmadı bu köyde?" "Bize talep gelmedi" demiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sormuşum: "Camiide neden imam yok?" "Bize müracaat edilmedi" demiş. Ulaştırma Bakanı'na soruyorum: "Bu köyde internet altyapısı niye yok?" "Çalışmalarımız devam ediyor" demiş. Milli Eğitim Bakanı'na sormuşum: "Ortaokul niye yok bu köyde?" "Talep yok" demiş. Seçimden önce "Her şey var" dediniz. Seçimden sonra da "Yok" diyorsunuz. Bu seçimde de siz yok olursunuz"
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