CHP'li Antmen: TÜGVA 80 milyonun kişisel bilgisini çaldı

22 Ekim 2021 Cuma, 16:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ERP adlı bir yazılımla bütün yurttaşların nüfus ve adres bilgilerini aldığı iddiası CHP tarafından Meclis gündemine taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde “TÜGVA’nın ERP Yazılımı ile Türkiye’deki herkesin kişisel bilgilerine ulaştığı ortaya çıkmıştır. Siyaset, spor, sanat, iş ve medya dünyası başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının nüfus ve adres bilgilerinin TÜGVA’nın elinde olduğu gerçeği gün yüzüne çıkmıştır” dedi.

Antmen, medyada yer alan belgelere göre TÜGVA’nın hakimlik, kaymakamlık, subaylık, polis akademisi ve kamuda yer alan birçok önemli pozisyon için listeler yapmakta olduğunu ifade ederek “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yeğeni Usame Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da üst yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA’nın paralel bir devlet yapılanması içinde olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Bütün bunların yaşanırken çok büyük bir skandalın daha ortaya çıktığını ve TÜGVA’nın ERP Yazılımı ile Türkiye’deki herkesin kişisel bilgilerine ulaştığının ortaya çıktığını söyleyen Alpay Antmen “Siyaset, spor, sanat, iş ve medya dünyası başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının nüfus ve adres bilgilerinin TÜGVA’nın elinde olduğu gerçeği gün yüzüne çıkmıştır. Devlette çalışan ve kamu güvenliğini ilgilendiren personellerin de dahil olduğu bu bilgi havuzuna TÜGVA Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden aldığı ifade edilmektedir” dedi.

SOYLU'DAN YANIT BEKLEYEN SORULAR

CHP’li vekilin sözkonusu önergesinde yer alan sorular şöyle: