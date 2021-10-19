Büyükakın'dan TÜGVA'ya tam destek: "Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir"

19 Ekim 2021 Salı, 16:07

İzmit'te bulunan tarihi Pembe Köşk, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla halkın büyük tepkisine rağmen Ensar Vakfı'na tahsis edilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 yıl boyunca Ensar Vakfı tarafından kullanılacak köşkün açılışında yaptığı konuşmada TÜGVA'yla ilgili tartışmalara da değindi.

TÜGVA’ya tam destek verdiklerini belirten Büyükakın, “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir. Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullandı.

“Bugün burada çok güzel bir açılış yapmak üzere bir araya geldik. Ensar Vakfımız için meclisimizden bir karar geçirmiş Pembe Köşk namıyla bilinen yapıyı nesli yetiştirmek için tahsis kararı aldık." diyen AKP'li Büyükakın, "O dönemde de kamuoyunda bazı çalışmalar yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde bu tür hizmete tahsis edilen çalışmalarla ilgili algı yürütülmekte. Milli manevi hizmet üreten camia kirletilmeye çalışılmaktadır. Bunun için yapamayacakları hiçbir şey yok"ifadelerini kullandı.

"Bu bizim duruşumuz, bakışımızın ifadesidir. Biz ne Ensar vakfının ne de hizmet yoluna adanmış vakıfların Allah rızası için bir maksatlarının olmadıklarını, kınayanların gerçek manada ne yapmak istediklerini biliyoruz. Biz bu algı kampanyasına teslim olmayacağız. Asla yılmayacağız. Geri adım atmayacağız, bunu böyle bilecekler" diye konuşan Büyükakın, Ensar Vakfı'na ait yurtta yaşanan çocuk istismarlarına sözü getirip "Önce iddia edip kendinizce suçlu bulup camianın tamamına itibar suikastine girişemezsiniz. Akıllarda çocuklar suiistimal edildi diye kaldı. O lanetlenmiş işi işleyen şahıs 506 yıl ceza aldı. Kimsenin aklında bu kalmadı, algı kaldı. Bütün camia töhmet altında bırakıldı. Hala belli çevreler bunu yapıyor. Biz bu algıya teslim olmayacağız. Öyle bir şey olursa ilk biz bu işin üstüne gideriz" ifadelerine yer verdi.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, kamuda kadrolaşma iddialarıyla gündemde olan TÜGVA'ya "Yurt meselesini bahane edip TÜGVA’nın yurtlarına sıçratmaya başlattılar. Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir. Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun. Şu da vebaliniz olsun eğer burada gençleri yetiştirmez, uykunuzdan feda etmezseniz bu milletin vebali boynunuzadır. Bu milletin milli manevi değerlerine sahip çıkan tüm vakıf ve derneklerine destek olmaya devam edeceğiz. Bu bir duruştur varoluş mücadelesidir. Ensar Vakfı’nın hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek sahip çıktı.

CHP İZMİT İLÇE BAŞKANI: KENDİ TAPULU MALINIZI İSTEDİĞİNİZ YERE BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Büyükakın'ın sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Değerli İzmitliler, İzmit Belediyesini kazandığımızda hatırlayacaksınız,artık adama, bir gruba, vakıfa, kişilere hizmet işi bitti demiştik. İzmit Belediyesi, İzmit'in kaynaklarını,İzmitliler’in mülklerini, İzmit’in rantını üç beş kişiye değil, 400 bin nüfusu olan İzmitimize hizmet etmek için çalışıyor.

İzmit Belediyesi’nin imkanları ile yapılan bugünkü maliyeti yaklaşık 10 milyon TL olan ,Tepeköy Mahallesi’ndeki yurt binası, 2016 yılında TÜGVA'ya 25 yıllığına bedelsiz olarak verilmişti İzmit Belediyemize geri verilmesi için , İzmit halkını düşünen, İzmit’in çıkarlarını koruyan, Belediye Meclis üyelerinin TÜGVA ile imzalanan Tahsis sözleşmesinin feshedilmesi için gerekli imzaları atacaklarını umuyorum.

2016 yılında imzalanan bu sözleşme aslında, Kamu kaynaklarını kötüye kullanmaktan başka birşey değildir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tahir Büyükakın açıklamasında İzmit Belediyesi 1 tane geri alırsa ,ben 2 tane vereceğim demesi kabul edilebilir değildir. Kocaelilerin vergileri ile yapılan bu binaları, Kocaelilerin malının hiçbir vakfa, cemaate, kişilere peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Kendi tapulu malınızı istediğiniz yere bağışlayabilirsiniz.”