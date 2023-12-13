CHP'li Araç Belediyesi'nin çalışmasına sabotaj

Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:27

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:27

Kastamonu'da CHP'li Araç Belediyesi tarafından çalışmaları başlatılan, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki doğalgaz kazı tahribatının düzenlemelerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sabotaj düzenlendi.

Araç Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün sabah başlamış olduğumuz Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki doğalgaz kazı tahribatının düzenlemeleri bazı art niyetli kişi ya da kişiler tarafından sabote edilmiştir.

Çalışmalarımıza zarar verenleri en kısa sürede tespit edip, hukuki süreçleri başlatacağız.

Bu kişilere inat görevimizi daha iyi bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz."

"HEDEF ARAÇ HALKI"

CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak da olaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ihtirasları için tüm Araçlıların vergileriyle Araç Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları sabote edecek kadar gözü kararmış insanları üzülerek takip ediyoruz. Bu saldırının hedefi tüm Araç halkıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak iyi ve güzel olanı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu memleketin insanlarına hizmet etmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Satılmış Sarıkaya çalışma arkadaşları ile birlikte yılmadan çalışmaya devam edecektir."