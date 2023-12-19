CHP’li Aygun’dan ‘Kaz Dağları’ çıkışı: ‘Benim kafam gibi kele döndü’

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:10

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:10

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şunları söyledi:

“Ciğerlerimizin söküldüğünü hep beraber görüyoruz. Bu halkı nefessiz bırakıyorsunuz ve Kanadalı altın madeni şirketi Alamos Gold Kaz Dağları’nın Balaban ve Kiraz mevkisinde 45 bin 650 ağacı keseceğini belirtti. Kaz Dağları neredeyse benim kafam gibi kele döndü. Yani Kaz Dağları’na vurduğunuz hançerle 350 bine yakın ağacı katlettiniz. Siz ağaç katili bir iktidar olarak tarihe geçeceksiniz. Bu yıl da Akbelen’deki insanlarımızı dinlemeyip oradaki ağaçları talan ediyorsunuz. Niçin? Dört yıl kömür çıkaracaksınız ama yaklaşık yüz yıllık ağaçları talan ediyorsunuz yani geçmişimizi yok ediyorsunuz sadece dört yıl için.

“DÜNYA AY’A GİDİYOR, SİZ TERSİNE GİDİYORSUNUZ”

Zeytin ağaçlarını kestiniz, bugünlerde zeytinyağının fiyatı 5 euroya yaklaştı Sayın Bakan, bundan haberiniz var mı? Sizler geceleri rahat uyuyabilirsiniz ama biz uyuyamıyoruz. Vicdanlarınızın sesini de mi duymuyorsunuz Sayın Bakan diye buradan sesleniyorum. Kendi vicdanınıza bile sansür uyguluyorsunuz. Ağaç talanı yapanlara teşvik veriyorsunuz. Ya, utanmıyor musunuz, talan ediyor, siz de ona kalkıp teşvik veriyorsunuz. YK Enerji’ye 2018-2023 yıllarında 1 milyar 14 milyon 331 bin lira teşvik verdiniz. Yazıklar olsun sizlere, yazıklar olsun. Evet, bu firmalar ağaç kesiyorlar, ağaç kıyımı yapıyorlar. 180 yaşında olanlar var. Bunlar karbondioksidi en iyi şekilde asimile edecek ağaçlar olmasına rağmen onların katline izin veriyorsunuz, diyorsunuz ki ‘Ağaç dikecekler.’ Ya, 180 yıllık ağacın tuttuğu karbondioksit ile yeni dikilecek ağacın tutacağı karbondioksit aynı mı? Dünya Ay’a gidiyor, siz ise tersine gidiyorsunuz burada.”