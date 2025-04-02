Tutuklu Mahir Polat'tan 'Volkan Konak' paylaşımı
Tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, usta sanatçı Volkan Konak’ın vefatı üzerine bir paylaşım yaptı.
“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri Marmara Cezaevi’nden götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olmasının ardından dün taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderilmişti.
Polat, usta sanatçı Volkan Konak’ın vefatı üzerine bir paylaşım yaptı.
Polat şunları yazdı:
“Sevgili Volkan Abi’nin acı haberiyle kahroldum.
Sevgili dostum, abim Volkan Konak,
hiçbir söz üzüntümü hafifletmiyor.
Efulim, Yeşil Eriğim, mekânın cennet olsun.
Yanında olamamanın kahrıyla, bir daha bir yaz gecesi esintisinde rüzgâra karşı türkü söyleyemeyeceğimizin kahrıyla… Evvel giden dosta selam ile, cancana…
Kardeşin Mahir
Silivri…”
Sevgili Volkan Abi’nin acı haberiyle kahroldum.— Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) April 1, 2025
Sevgili dostum, abim Volkan Konak,
hiçbir söz üzüntümü hafifletmiyor.
Efulim, Yeşil Eriğim, mekânın cennet olsun.
Yanında olamamanın kahrıyla, bir daha bir yaz gecesi esintisinde rüzgâra karşı türkü söyleyemeyeceğimizin… pic.twitter.com/iNu0FfhtD4
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