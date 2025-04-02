Tutuklu bulunan Mahir Polat mektup adresini duyurdu
Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden mektup adresini duyurdu.
“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri Marmara Cezaevi’nden götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olmasının ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderilmişti.
Mahir Polat sosyal medya hesabı üzerinden mektup adresini duyurdu. Polat şunları yazdı:
"İyi dilekleriyle bana güç veren duyarlı, güzel dostlar, hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.
Mektuplarınızı bekliyorum.
Candan sevgilerimle,
Mahir
Adres:
Semizkumlar Mahallesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Silivri 9 No’lu Cezaevi
C Blok 53 Koğuş
Silivri / İstanbul"
İyi dilekleriyle bana güç veren duyarlı, güzel dostlar, hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.— Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) April 2, 2025
Mektuplarınızı bekliyorum.
Candan sevgilerimle,
Mahir
Adres:
Semizkumlar Mahallesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Silivri 9 No’lu…
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