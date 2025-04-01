ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'Mahir Polat' açıklaması!
ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür” dedi.
“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri Marmara Cezaevi’nden götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olmasının ardından dün taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderildi.
"HEM İNSANİ BİR GEREKLİLİK HEM DE VİCDANİ BİR YÜKÜMLÜLÜK"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür.”
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