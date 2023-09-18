CHP'li Aylin Yaman: Atılan adımları öğrenemedik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, engelli çocukların eğitim hakkını verdiği bir önerge ile Meclis gündemine taşıdı. Bakanlık önergeye verdiği yanıtta evde destek eğitimi alan engelli sayısının 6 bin 492 olarak açıkladı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00
CHP'li Aylin Yaman: Atılan adımları öğrenemedik
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendisine mevzuat yanıtı verdiğini söyleyen Yaman, “Yanıtta eğitim hakkından yararlanamayan engelli bireyler için hangi adımların atıldığına dair bilgiler yer almamaktadır. En önemli nokta, bu çocukların akranları ile birlikte örgün eğitim içinde yer almaları konusunda atılacak adımlardır” dedi.



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Aylin Yaman CHP milli eğitim bakanlığı

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