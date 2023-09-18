CHP'li Aylin Yaman: Atılan adımları öğrenemedik

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendisine mevzuat yanıtı verdiğini söyleyen Yaman, “Yanıtta eğitim hakkından yararlanamayan engelli bireyler için hangi adımların atıldığına dair bilgiler yer almamaktadır. En önemli nokta, bu çocukların akranları ile birlikte örgün eğitim içinde yer almaları konusunda atılacak adımlardır” dedi.



