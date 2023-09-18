CHP'li Aylin Yaman: Atılan adımları öğrenemedik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, engelli çocukların eğitim hakkını verdiği bir önerge ile Meclis gündemine taşıdı. Bakanlık önergeye verdiği yanıtta evde destek eğitimi alan engelli sayısının 6 bin 492 olarak açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendisine mevzuat yanıtı verdiğini söyleyen Yaman, “Yanıtta eğitim hakkından yararlanamayan engelli bireyler için hangi adımların atıldığına dair bilgiler yer almamaktadır. En önemli nokta, bu çocukların akranları ile birlikte örgün eğitim içinde yer almaları konusunda atılacak adımlardır” dedi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- İfadesi ortaya çıktı!
- A Milli Futbol Takımı'nda ayrılık!
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- Cevap geldi!
- Gök gürültülü ve sağanak yağış geliyor!
- Müdahale eden helikopter baraja düştü!
- Suudi Arabistanlı gazeteciden Türkiye açıklaması