Yeni CHP MYK üyesi Aylin Yaman kimdir? Aylin Yaman kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:51

Güncelleme: 05.06.2023 - 14:57

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni Sosyal Politikalar sorumlusu Aylin Yaman oldu. Aylin Yaman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AYLİN YAMAN KİMDİR?

Aylin Yaman, 10 Kasım 1967'de Ankara'da doğdu. İlk öğrenim ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Yaman, 1991'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Aylin Yaman, evli ve iki çocuk annesidir.

AYLİN YAMAN'IN KARİYERİ

1992-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

1996-1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Fizyoloji Uzmanı

1995 yılında 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Wayne State Üniversitesi Hematoloji Departmanında “observer”

2000 Ankara Güven Hastanesi’nde Yönetim Kadrosu’na geçiş

2000-2002 Ankara Güven Hastanesi Hasta Hizmetleri Direktörü. (Bu dönemde tıbbi kayıt ve arşiv sistemleri, ICD tanı kodlamaları, Hastane İşletim Sistemleri üzerine çalışmalar yaptı)

2002- 2004 Ankara Güven Hastanesi Kurum İlişkileri Direktörü. (Bu dönemde Türk Tabipler Birliği fiyatlandırma sistemleri, Sağlık Uygulama Tebliği eğitimleri aldı. Özel sağlık sigortacılığı, Meclis ödeme sistemleri, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK anlaşmaları çalışmalarını yürüttü.)

2004-2008 Ankara Güven Hastanesi Kalite Koordinatörü. (Bu dönemde, ISO 9000; ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgelendirme süreçlerinde görev aldı. 2008 yılında hastanenin Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesinin alınması sürecinde görev aldı.)

2008-2013 Ankara Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı. (Bu dönemde Kalite Yönetim Sistemleri üzerinde çalışmalar yaparak, 2011 yılında hastanenin ikinci kez JCI akreditasyonu sürecini yönetti. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma, Mevzuat yönetimi süreçlerinde görev aldı. Yine aynı dönemde Sağlık İnsan Kaynağı işleyişini yürüterek, hastane Tüp Bebek ruhsatlandırması, Evde Bakım merkezi kurulması, patoloji merkezi kurulması, eczane ve ilaç yönetimi yapılandırılması, tıbbi onkoloji departmanı ruhsatlandırılması, meme merkezi yapılanması, nükleer tıp uygulamaları süreçleri ve solid organ transplantasyonu (karaciğer ve böbrek nakli) merkez kurma çalışmalarında görev aldı.)

2013 Ankara Güven Hastanesi Genel Müdürü. ( 2014 yılında Güven Çayyolu Sağlık Kampüsünün açılış çalışmalarında görev alarak, sorumluluk alanına, Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü dahil edildi. Aynı dönemde Sağlık turizmi çalışmalarını başlatarak, farklı ülkelerde irtibat büroları kurma ve uluslararası hasta transferi süreçlerini yürüttü. 2017 yılında hastanenin dördüncü kez JCI akreditasyonu sürecinde görev aldı.)

Genel Müdürlük sürecinde Patoloji, organ nakli ve meme merkezlerinin uluslararası kayıt ve akreditasyon süreçlerini ve hastane bünyesine Radyasyon Onkolojisi Departmanının eklenmesi sürecini yürüttü.

2018 Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi.

2019-2020 Temmuz Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı.

AYLİN YAMAN'IN SİYASİ KARİYERİ

2015 CHP Parti Üyeliği

2016-2018 CHP Çankaya Sağlık Komisyonu Üyeliği

24 Haziran 2018 Milletvekilliği Seçiminde Ankara 1. Bölge Adaylığı

26 Temmuz 2020 37. Olağan CHP Kurultayı PM Üyeliği

AYLİN YAMAN'IN ÖDÜLLERİ

2016 yılında “Hospital Manager” dergisinin 2015 yılı için “Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi” ödülünü aldı.

2017 yılında TÜSİAV “Yılın En Verimli Hastane İşletmecisi” Ödülü

2017-2018 yıllarında TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu Üyesi

2017 yılı ODTÜ-İş Dünyası İş Birliği Jüri Üyesi

2018 yılında 11. Kalkınma Planı (2019-2023) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu Üyesi

2018 yılı TUSİAD Bu Gençlikte İş Var Jüri Üyesi. (Sponsor olunan TİON firması 1. Olarak seçildi ve Giyilebilir Sağlık Teknolojisi, uygulama projesi olarak geliştirildi)