CHP'li Bağcıoğlu, TSK emeklilerinin ekonomik durumunu paylaştı: 'Bütüncül perspektif ortaya konulmalıdır'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:54

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:54

Emekli Tümamiral ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kamuoyunda tepki çeken emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emekli personelinin ekonomik durumuna dikkat çekti.

Bağcıoğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"UZMAN ÇAVUŞ CAMİASININ KADRO İSTEKLERİ YERİNE GETİRİLMELİDİR"

"1/ Tüm emeklilerin olduğu gibi askerin personelin de ekonomik durumu her geçen gün daha kötüye gitmekte, yürütme makamında olanlar, TBMM’de çoğunluğa sahip siyasi partiler tarafından verilen söz ve taahhütler yerine getirilmemektedir.

2/ Türk Silahlı Kuvvetleri personeline özlük hakları konusunda bütüncül yaklaşan bir perspektif ortaya konulmalıdır.

3/ Diğer üst subaylara verilen Görev-Makam Tazminatı, TSK’nın üst subayları olan Binbaşılara verilmemiştir. Görevdeki Binbaşılara başka adlar altında yapılan iyileştirmeler, Emekli Binbaşılara yansıtılmadığından, emekli binbaşılar için emekli/çalışan maaş oranı hiçbir asker ve sivil emekli memurda görülmeyen %41 oranına kadar düşmüştür.

4/ Astsubaylara makam/görev tazminatı sözü verilmiş ancak yerine getirilmemiştir. 55 yaş üzeri çalışarak emekli olan astsubaylara da kadrosuzluk tazminatı verilmelidir. Astsubayların maaşının asgari ücretin altına düşmesi kabul edilemez. Muvazzaf / Emekli astsubaylar arasında makas menfi yönde açılmaktadır.

5/ Terörle mücadelede en fazla şehit veren uzman çavuş camiasının kadro istekleri yerine getirilmelidir.

6/ Vatan savunmasında uzman çavuşlarımız kadar şehit verdiğimiz sözleşmeli erlerimizin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. 7 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına geçişte onlar da sorun yaşamaktadır.

7/ Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru, Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri alımlarında zor şartlarda görev yapma deneyimi olan atanamayan uzman çavuşların ve sözleşmeli erlerin işe başlatılmalarında pozitif ayrımcılık uygulanması mağduriyetlerin giderilmesi açısından uygun olabilir."