CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'deki mayınlara karşı yapılan 'anlaşmaya' dikkat çekti: Montrö'yü aşındırma girişimi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz’de yarattığı Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan öncülüğünde kurulan “Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı” töreni önceki gün İstanbul’da yapıldı. Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler’in Montrö’ye ilişkin “Bu inisiyatif sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacaktır” açıklamasına karşın Rumen yetkililer sosyal medya hesaplarından anlaşmaya ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

NATO Romanya Büyükelçisi Dan Neculaescu, “NATO’nun Karadeniz’deki denizcilik durum farkındalığının artırılmasına katkıda bulunacaktır” açıklaması yaparken Romanya Savunma Bakanı Angel Tîlvar ise “Anlaşmaya NATO’nun kıyı bölgesinde olmayan müttefiklerin yanı sıra kıyı ortakları da katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Açıklamaları gazetemize değerlendiren ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarında, iki konunun birbirine karıştırıldığına dikkat çeken Emekli Tümamiral ve MSB’den sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Bunlardan birincisi Ukrayna tarafından Birleşik Krallık’tan alınan ve Ukrayna bayrağı çekilerek Ukrayna personeli tarafından Karadeniz’e getirilmesi planlanan iki adet mayın avlama gemisi. Bu konuda, özellikle Amerikalı emekli amiraller ve bazı akademisyenler, mayın avlama gemilerinin Montrö’deki yardımcı sınıf gemi sınıfına uyduğunu iddia ederek gemilerin Karadeniz’e çıkabileceği yönünde yoğun bir şekilde kamuoyu oluşturma gayreti içine girdiler” diye konuştu.

Ukrayna’ya satılan iki gemi hakkında dış basında Montrö’ye müdahale amaçlı açıklamalar ve Üçlü Anlaşma sonrası yapılan paylaşımların eşzamanlılığına da dikkat çeken Bağcıoğlu, “Anlıyoruz ki Montrö Sözleşmesi’ndeki kazanımlarımızı aşındırmak için uluslararası ortak bir girişim söz konusu” dedi.

‘KESİN BİR DURUŞ’

Milli Savunma Bakanlığı’nın Montrö vurgusundan konunun hassasiyetle takip edildiğinin anlaşıldığını söyleyen CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Bu kapsamda Bulgaristan ve Rumen makamları Montrö Sözleşmesi hilafına açıklamalarına devam ettiği takdirde duruşumuzun yeniden hatırlatılmasına yönelik kesin ve net bir dil içeren açıklamanın ilgili makamlar tarafından yapılması uygun olabilir“ ifadelerini kullandı.

