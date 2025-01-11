CHP'li Bağcıoğlu'ndan teğmenler açıklaması: 'Yüksek Disiplin Kurulundan olumlu sonuç bekliyoruz'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 13:18

Güncelleme: 11.01.2025 - 13:19

Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de emekli askerlerin katılımıyla gerçekleşen "Teğmenime Dokunma" başlıklı basın açıklamasına katıldı.

Basın açıklamasının ardından konuşan Bağcıoğlu, 16 Ocak Perşembe günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun, 5 teğmenin durumunu değerlendireceğini, aynı gün aynı saatte Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun da üç idareci personelin durumunu ele alınacağını öğrendiklerini söyledi.

Bağcıoğlu, “Avukatlar, bu sürecin hukuki olarak bütün delilleri, bütün değerlendirmeleri, bütün tespitleri, bulguları ortaya koydular. Bu sürecin adalete, hakkaniyete, hukuka uygun bir şekilde çözüleceğine inanmak istiyoruz. İnanıyoruz. Yüksek Disiplin Kurulundaki general ve subayların bu konudaki değerlendirmelerini, askerlik ruhu, askerlik onuru, silah arkadaşlığı ruhu ve en önemlisi hukukun temel değerlerine uygun olarak yapacaklarına gönülden inanıyoruz ve olumlu sonuçları bekliyoruz" dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE ATATÜRK BİZİM İÇİN SİYASET DIŞIDIR"

Bağcıoğlu, konuyu, sürecin başından beri siyaset dışı olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İşin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Atatürk varsa bu bizim için siyaset dışıdır. Kimileri bunu siyasetle birleştirmeye, mesnetsiz iddialarla bu süreci sulandırmaya çalışsalar da biz bu konuyu siyaset dışı tuttuk. Şimdiye kadar gördüğünüz gibi sürecin başından beri adaleti etkilemeye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karar verme sürecinin mekanizmasını etkilemeye yönelik siyasiler, gazeteciler, sosyal medya trolleri tarafından birçok açıklama yapıldı. Biz bunun dışında kaldık. Mesela teğmenlerin asılmasını isteyenler bile oldu. Kadın teğmen Ebru Eroğlu başta olmak üzere teğmenlere haysiyetsizce sosyal medya üzerinden saldırılar yapıldı ama hiçbirine resen soruşturma da başlatılmadı.”

Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emekli personeli ve vatansever halkın destek için burada basın açıklaması yaptığını belirterek, destekleri için teşekkür etti.

"FETÖ DÖNEMİNİ HATIRLATAN AÇIKLAMALAR..."

Dünyanın en köklü ordularından Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun milattan önce 209'a dayandığını vurgulayan Bağcıoğlu, artık teğmenlerle ilgili tartışmanın sona ermesi ve teğmenlerin, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde alacağı görevler kapsamında hazırlık eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu tip bir bardak suda koparılacak fırtınalarla yıpratılmamasını belirttik. Ama kimi siyasiler, kimi sosyal medya trolleri, kimi gazeteciler yaptıkları mesnetsiz iddialar, işte cuntacı teğmenler gibi geçmişi hatırlatan açıklamalarla FETÖ dönemini hatırlatan açıklamalarla hale gelmesine neden oldular. Gerçekten üzücü" dedi.