Teğmenlerin avukatı o fotoğrafı anlattı: MSÜ rektörü Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 23:05

Güncelleme: 02.01.2025 - 23:05

Kara Harp Okulu yemin töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler teğmenler davasındaki son gelişmeleri anlattı.

Tele1’in aktardığına göre Güler, teğmenlerin yemin için resmi töreninin ve protokolün dağılmasını beklediğini ardından sahaya gelen aileler ile birlikte fotoğraf çekimine geçtiklerine dikkat çekti.

"BARİKATLARI EMNİYET GÖREVLİLERİ KALDIRDI"

Güler şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanının ayrıldığı haberi geliyor, emniyet görevlileri barikatı kaldırıyor ve teğmenlere 'buyur içeri geçebilirsiniz’ deniyor. Barikatın aşılması, üzerinden atlanması gibi bir şey yok. Dosyanın her yerinde bu barikattan bahsediliyor ancak barikatı emniyet görevlileri kaldırıyor.

"YEMİN EDİLİRKEN KOMUTANLAR DA SAHADA"

Teğmenler ailelerin sahaya inmesinin ardından geleneksel kılıç çatma yeminini yapıyorlar. Bu yeminin geleneksel olduğunu Milli Savunma Bakanlığı da Milli Savunma Üniversitesi de kabul ediyor. Ardından teğmen Ebru da arkadaşlarına katılarak subaylık yeminini ettiriyor.

Burada işlenen suç, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin itibarını zedeleyecek hal ve davranışlara isnat ediliyor. Ancak iddia edilen bu eylem gerçekleşirken tabur ve bölük komutanı da sahada ve olayları izliyor. Bu durumda konuya iddiaya eylem olan duruma komutanların müdahale etmesi gerekmez miydi?

Bu komutanlar cep telefonuyla da kayıttalar. Yani o kadar olağan bir şey ki. Nihayetinde ilk tepki ise Milli Savunma Üniversitesi rektöründen geliyor. Rektör alandan ayrılıyor ardından Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını duyuyor ve telefona sarılıyor. Dekan yardımcısı Arif Sarıyı arıyor.

TEĞMENLERİN GÜNDE OLAN FOTOĞRAFLARI TALİMAT ÜZERİNE ÇEKİLMİŞ

Şöyle konuşuyor: Bu arada toplanmış teğmenler, anonsun ardından kaldırmış kılıçlarını Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde seslendiler. Ebru teğmen yanlarına vardı, grubun içerisinden bir kişinin komutuyla slogan kesildi, ardından Ebru teğmen andı okudu, grup da tekrar etti. And başladıktan sonra and devam etti. Grubun sesleri yükselince Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurlamak için dışarı çıktığımızda rektörümüzü Prof. Dr. Erhan Afyoncu beni telefon ile arayarak ‘tribünde misin’ dedi. Ben de ‘evet’ dedikten sonra ‘sahada neler oluyor takip et’ dedi. Ben de tribünde bulunan fotoğrafçıyı sahaya yollayarak olayları takip etmesini söyledim.”

EBRU TEĞMENİN BASINI ORGANİZE ETTİĞİ İDDİASI

Teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler olayın ardından gündeme gelen Ebru teğmenin basını organize ederek fotoğraf ve video çektirdiği iddialarının disiplin soruşturmasında doğrulanmadığı ve Ebru Eroğlu'nun anonsunun tespit edildiğinde basınla alakalı bir şey olmadığının dosyaya işlendiğini açıkladı.