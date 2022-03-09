CHP'li Bakan'dan Bakan Soylu'ya 'askeri öğrenci' sorusu: 'İnşaatta mı çalıştırıldılar?'

09 Mart 2022 Çarşamba, 12:41

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bakan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ndeki bazı öğrencilerin, akademi yerleşkesi içindeki inşaatlarda çalıştırıldığına iddiasını gündeme getirdi.

CHP’li Bakan, bazı öğrencilerin, akademi yerleşkesi içindeki inşaatlarda çalıştırıldığı, bu öğrencilere sadece inşaat işleri için ayrı parka (rüzgar ceketi) dağıtıldığı, alay içtimasına eksiksiz katılmaları gerekirken inşaatta çalıştırılan öğrencilerin alay içtimasına katılmadıkları iddialarının olduğunu belirtti.

Bakan, şu açıklamayı yaptı:

“Jandarma Genel Komutanlığı’nda cemaat ve tarikat yapılanmasına ilişkin iddiaları daha önce Meclis gündemine taşımış, soru önergesi vermiştim. Şimdi başka birtakım iddialar söz konusu. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi’nde mezun olduklarında üniforma giyecek, teğmen rütbesiyle görev yapacak belki vatan uğruna şehit olacak gazi olacak öğrencilerin inşaatta çalıştırıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi verdik. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Dekanlık binasının inşaatında müteahhittin yapması gereken ihaleyle aldığı işler öğrencilere mi yaptırılıyor? Bu öğrencilere ayrıca bir parka verildi mi? Bu öğrencilerin telefonlarına el konulup içerden bilgi sızması görüntü alınması engellendi mi? Bu öğrencilerin alay içtimasına çıkması engellendi mi? Bu çocukların tırabzanları kazıdığı, toprak kazdığı iddiaları doğru mu? Bunlar açıklama bekleyen iddialar. Süleyman Soylu’dan ayrıntılı bir yanıt bekliyoruz. Takipçisi olacağız.”

"HERHANGİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE ÇALIŞTIRILMIŞLAR MIDIR?"



CHP’li Bakan, Bakan Soylu’dan şu soruya da yanıt vermesini istedi:

“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde okuyan ve okullarını başarı ile bitirmelerini müteakip teğmen rütbesi ile jandarma subayı olarak göreve başlayacak askeri öğrenciler ‘JSGA Akademik Merkez, Dekanlık ve Teknik Merkez Bina ve Tesisleri İnşaatı’ adını taşıyan inşaat alanında herhangi bir zaman diliminde çalıştırılmışlar mıdır?”