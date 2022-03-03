Son dakika: Soylu'dan 81 ilde tatbikat açıklaması
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de tatbikat yapılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.
''DÜNYADA EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ''
Soylu, ''Lübnan'daki 0-2 yaş grubundaki çocukların süt ihtiyacını ülkemiz karşılayacak. Bangladeş'e de gittik, oradaki manzarayı görmeniz lazım. İdlib'den, Cerablus'a, Filistin'e kadar her tarafla buluşmaya çalışan bir milletin evlatlarıyız. Dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz. İdlib'deki her ev bir güneştir, dünyayı aydınlatan. İnşallah yaşarsak sağsak bayramda orada olmak nasip olur'' ifadelerini kullandı.
''YARIN TÜM OKULLARDA TATBİKATIMIZ OLACAK''
''Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var'' diyen Soylu, ''Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik'' dedi.
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