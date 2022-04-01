CHP'li Bakan’dan Cumhur İttifakı’na 'Seçim Kanunu' tepkisi: 'Hile yapıyorsunuz, hilenizden perişan olacaksınız!'

01 Nisan 2022 Cuma, 10:39

AKP ve MHP'nin hazırladığı Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’te kabul edildi.

Kabul edilen yasa ile, seçim barajı yüzde 7 olarak uygulanacak. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Siyasi partilerden grup kurma şartı aranmayacak.

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek.

"HİLE YAPIYORSUNUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, Meclis’te yaptığı konuşmada, seçim yasasının iki yıldan fazla bir süre kamuoyunda tartışıldığını ancak sadece AKP ve MHP’nin kendi içinde müzakere ettiğini ve Cumhur İttifakı’nın düzenlemenin ne şekilde kendi faydasına olup olmayacağını kamuoyunda tartıştırdığına dikkat çekti.

CHP’li Bakan, 2013 yılındaki yüzde 7 baraj tartışmasını hatırlatarak dönemin MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın konuyla ilgili yaptığı, “Fiili olarak AKP diktasına götürmek için hazırlanmış tezgâh. Oyları düşen AKP, barajlı sistemle oynayarak daha fazla milletvekili çıkarmak için yeni tezgâh pazarlıyor” değerlendirmesine atıf yaparak, Cumhur İttifakı’nı 2013’te 'AKP’nin tezgâhı', bugün 'temsilde adalet' diye eleştirdi. Bakan, “Tarih göstermiştir ve tekrar gösterecektir; koyduğunuz barajlarda kendiniz boğulacaksınız. Hile yapıyorsunuz, hilenizden perişan olacaksınız!” dedi.

"BİR SİYASİ PARTİ VE DEVLET BİRBİRİYLE YARIŞACAK"

CHP’li Bakan’ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

“Yasa niye yapılır? Kamu yararı için yapılır, kamunun yararına yapılır. Bir kişinin avantajına, bir ittifakın avantajına bir kanun yapabilir misiniz? Yapamazsınız; kamunun ortak çıkarı için yasa yapmak zorundayız. 11’inci maddede Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf olması... Bir kişi bana somut olarak bunun gerekçesini açıklayabilir mi? Adaylardan biri devletin tüm olanaklarını kullanacak, aracını kullanacak, uçağını kullanacak, tüm bunların ötesinde devlet başkanı kimliğiyle gidecek, kamu bürokrasisini kullanacak; bir tarafta bir siyasi parti bir tarafta devlet birbiriyle yarışacak. Bu yarış adil ve demokratik bir yarış olur mu? Bu seçim adil ve demokratik bir seçim olur mu?"

"CUMHUR İTTİFAKI’NIN LEHİNE BİR YASA"

"Bu kanun değişikliğini ilk kez Abdulhamit Gül dile getirdi, 2020 yılının Haziran ayında, dedi ki, ‘Seçim Yasası’nda değişiklik yapacağız ve tüm siyasi partilerle müzakere edeceğiz.’ Hangi siyasi partiyle müzakere ettiniz? Barolarla, akademisyenlerle konuştunuz mu, kimle müzakere ettiniz? Cumhur İttifakı kendi içinde müzakere etti. Neyi konuştuk? MHP baraja karşı, barajın belli bir noktanın altına inmesine karşı; ittifak içinde baraj olacak mı olmayacak mı, bu konuşuldu kamuoyunda. Cumhur İttifakı’nın faydasına ne olacak ne olmayacak iki yıla yakın süre kamuoyunda bunu tartıştırdınız ve Cumhur İttifakı’nın lehine bir yasayı buraya getirdiniz."

2013’TE ‘AKP’NİN TEZGÂHI,’ BUGÜN ‘TEMSİLDE ADALET’

"Barajı düşürürken belirlediğiniz oy oranını açıklayacak bir argümanınız yok, gerekçeniz yok. 2013 yılında daraltılmış bölge ve yüzde 7 baraj yine konuşuluyor, o dönemin Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Oktay Vural ne diyor? ‘Bu, AK Parti’nin düşen oylarına karşılık gücü elinde tutmanın yeni tezgâhıdır’ diyor. ‘Fiilî olarak AKP diktasına götürmek için hazırlanmış tezgâh. Oyları düşen AKP, barajlı sistemle oynayarak daha fazla milletvekili çıkarmak için yeni tezgâh pazarlıyor.’ O zaman da yüzde 7, şimdi de yüzde 7; 2013’te ‘AKP’nin tezgâhı,’ bugün ‘temsilde adalet.’

O günden bugüne ne değişti? 1987 seçimlerinde Erbakan Hoca ANAP’ı eleştiriyor, diyor ki ‘Allah’ın büyüklüğüne bakın, kendi koydukları barajlarda kendileri boğuluyor, çırpınıyor. Kim hile yaptıysa sonunda kendi hilesinden perişan olmuştur.’ Tarih göstermiştir ve tekrar gösterecektir; koyduğunuz barajlarda kendiniz boğulacaksınız. Hile yapıyorsunuz, hilenizden perişan olacaksınız!”