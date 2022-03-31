SOL Parti’den ‘seçim yasası’ açıklaması: Bu tek adam rejimi son bulacak!

31 Mart 2022 Perşembe, 17:37

SOL Parti, AKP ile MHP’nin hazırladığı ve Meclis’te görüşmeleri devam eden Seçim Kanunu Teklifi’yle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada seçim güvenliğine işaret edilerek, “Tek bir oyun dahi üzerini çizdirmeyecek, tek bir oyu dahi kaybettirmeyecek bir iradeyi birlikte göstereceğiz” denildi.

BirGün'de yer alan habere göre, AKP ile MHP’nin iktidarını korumak için hile ve zorbalığa başvurduğunu belirten SOL Parti, bunu engellemek için tüm muhalefetle omuz omuza vereceğini kaydetti.

“BU TEK ADAM REJİMİ SON BULACAK!”



SOL Parti’nin açıklaması şu şekilde:

“Çoğunluk gücünü kesin biçimde kaybetmiş ve hızla çözülmeye devam eden AKP ve MHP bloku iktidarını sürdürebilmek için türlü oyunlar oynuyor. Sicilinde mühürsüz oyları kabul etmek olan AKP bir kez daha denetimsiz seçimin taşlarını döşüyor.

İl ve ilçe seçim kurullarında en kıdemli hakimlerin görev almasının yerine (nasıl yapılacağı belli olmayan) bir kura sisteminin getirilmesi açık ki “sonucu oyu atanın değil sayanın belirleyeceği” bir hileli bir masanın kurulmasıdır. Partili Cumhurbaşkanı’nın seçim yasaklarından muaf tutulması da kamu kaynaklarının halka karşı mücadele için seferber edileceğini ortaya koyuyor. Barajı MHP boyuna indirirken çifte baraj kurnazlığı hileli zarın bir başka yüzlüdür.

Halka açlık ve kıtlığa mahkum eden AKP ve MHP iktidarda kalabilmenin tek yolunu bu hilelerde ve türlü zorbalıkta görüyor. Ülkemizin geleceğini gasp etmeye yönelik bu saldırıları tüm muhalefetle omuz omuza vererek aşacağız. Toplumsal bir mücadele seferberliğini sandıklara da taşıyacak; tek bir oyun dahi üzerini çizdirmeyecek, kaybettirmeyecek bir iradeyi mutlaka ama mutlaka göstereceğiz.

Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler; bu tek adam rejimi son bulacak!”