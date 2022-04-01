CHP’li Salıcı, ‘Birlikteyiz’ vurgusu yaptı, 6’lı masada yeni hedefi açıkladı: Sandık ve seçim güvenliği

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, altı muhalefet liderinin hafta sonu yaptığı buluşma sonrası masada konunun “seçim ve sandık güvenliği” olduğunu açıkladı. Buluşmanın ardından liderler, “Seçim Yasası teklifindeki tuzakları bozacaklarını” belirtmiş ve “Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk” açıklaması yapmıştı.

"KAÇAMAZLAR"

Seçim güvenliğiyle ilgili oluşturulacak bu çalışma grubunda CHP adına yer alacak olan Salıcı, 6’lı masada bundan sonraki sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Çalışma grubunun henüz bir toplantı günü belirlemediğini söyleyen Salıcı, “Sandık güvenliği, ıslak imzalı tutanakların ulaştırılması gibi seçimin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için ne tür işbirlikleri yapılabilir, bu konuda çalışacağız” dedi. AKP ve MHP’nin Seçim Yasası teklifine ilişkin Salıcı, şunları söyledi:

“Bir mühendislik operasyonuyla sahada görmedikleri ilgiyle masa başında daha fazla milletvekili çıkarabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Buradan bir sonuç alamayacakları çok açık. Çünkü Türkiye, son genel seçimin yapıldığı 2018’deki Türkiye değil. O zaman biz 11 büyükşehiri kazanmamıştık. Şu anda her iki vatandaştan biri CHP’li belediyelerden hizmet alıyor. Bizimle ilgili ürettikleri bir sürü yalan yanlış efsane vardı. Onların hepsi darma duman oldu. Şu anda AKP ve MHP oy kaybediyor. CHP başta olmak üzere muhalefet de oy kazanıyor. Bu ortamda nasıl bir çalışma yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi kazanırız. Kaçacak yerleri yok.”

"İTTİFAKI BOZMA ÇABASI VAR"

Yasa teklifinin 6’lı masaya olumsuz bir yansıması olmayacağını da vurgulayan Salıcı, şunları kaydetti: “Millet İttifakı 2018’de başladı. O zamandan beri AKP’nin ittifakı bozma çabaları var. Ancak ittifaktaki hiçbir parti bu çabalara prim vermedi, vermez. AKP ne yaparsa yapsın biz bu masadaki siyasi iradeyi devam ettireceğiz. Biz onların niyetine göre değil Türkiye’nin menfaatlerine göre hareket ediyoruz.”