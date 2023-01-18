CHP'li Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya zor sorular
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'kirli isimlerle' fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya zor sorular yöneltti. Bakan, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammet Kaplan'ın 3 ayrı suçtan arandığını belirterek "Muhammed Kaplan tutuklandı mı? Serbest mi bırakıldı?" diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suç örgütü lideri olarak bilinen Muhammed Kaplan ile ilgili bazı sorular yöneltti.
"15 Temmuz gecesi birlikte TRT’ye gittiğiniz Ayhan Bora Kaplan’ın kardeşi Muhammed Kaplan’ın, yerel ilamat ile 3 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezasının olduğu doğru mudur?" diyen Murat Bakan, şu sorulara yanıt istedi:
"Soylu’ya soruyorum; ismi seninle anılan ve Ankara’da suç örgütü lideri olarak bilinen, 15 Temmuz gecesi birlikte TRT’ye gittiğiniz Ayhan Bora Kaplan’ın kardeşi Muhammed Kaplan’ın, yerel ilamat ile 3 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezasının olduğu doğru mudur?
Muhammed Kaplan'ın Antalya merkezde polis uygulamasında yakalanarak çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası sebebiyle gözaltına alındığı buna karşın alışılagelmiş uygulamaların aksine şahsın tutuklanıp tutuklanmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadığı doğru mudur?
İçişleri Bakanı olarak diğer suçlularla olduğu gibi iletişim halinde olduğunuz medyada ziyadesiyle iddia edilen bu kişinin akibetinin aydınlatılmasını istiyoruz. Bu konuda şahıs gözaltına alındıktan sonra kimler devreye girmiştir?
Bu kadar medyatik, sizinle irtibatlandırılan şahsın yakalanması neden basından saklanmıştır. Hiçbir şey karanlıkta kalmaz, kalmayacak. Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan tutuklandı mı? Serbest mi bırakıldı?"
Soylu’ya soruyorum;— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) January 18, 2023
ismi seninle anılan ve Ankara’da suç örgütü lideri olarak bilinen, 15 Temmuz gecesi birlikte TRT’ye gittiğiniz Ayhan Bora Kaplan’ın kardeşi Muhammed Kaplan’ın, yerel ilamat ile 3 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezasının olduğu doğrumudur?
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