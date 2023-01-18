Süleyman Soylu'dan '14 Mayıs' paylaşımı: Yeter, söz de karar da gelecek de milletin!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:31

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 17:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" ifadelerini kullandı.