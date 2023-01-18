Süleyman Soylu'dan '14 Mayıs' paylaşımı: Yeter, söz de karar da gelecek de milletin!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından paylaşımda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu paylaşımında, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 18, 2023
Beyaz İhtilal
Milletin söz sahibi olduğu gün...
Yine 14 Mayıs
Yeter!
SÖZ DE
KARAR DA
GELECEK DE
????????????????...
Bir oyum var;
Hem 1950 için
Hem 2023 için
Hem de #TürkiyeYüzyılı için...
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Meclis martta feshedilecek
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Akşener'den ikinci seçim videosu geldi
- Bahçeli'nin 'seçim' çıkışının etkileri ne olacak?
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti