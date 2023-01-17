Soylu’nun görünen yüzü!

17 Ocak 2023 Salı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 12 Ocak günü yaptığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merkezli açıklamalar, Ankara’da uzunca bir süredir konuşulanları bilgiye-belgeye dönüştürdü.

Geleneksel bir anlatım vardır; Türkler bir yasaya, “Acaba neresinden delebilirim” diye bakarlar. Yasaya uymak için gerekeni yapmak yerine, yasayı delmek için yol-yöntem aramak!

Bunun başka bir örneğini iletişim teknolojisinde yaşıyoruz. İktidar, iletişimin gücünü nasıl üretime katarım, nasıl yaygınlaştırırım diye değil de “Bu güçle nasıl gücüme güç katarım, nasıl muhalefeti sustururum, nasıl herkesi sindiririm” hesabı yapıyor.

İşte bunun bir yansıması olarak Ankara’da Çukurambar’dan Ulus’a değişik semtlerde binlerce kişilik trol ordusu kurulduğu, merkezi olarak yapılan yönlendirmelerle trollerin harekete geçtiği konuşuluyordu. Bunu doğrulayan pek çok operasyon yaşadık.

***

Özgür Özel, bu oluşumun bir ayağını belgeleriyle birlikte açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi hesaplarının Emin Şen isimli bir İçişleri Bakanlığı görevlisi tarafından yönetildiğini ortaya koydu.

Böyle bir yapı kurduktan sonra trol ordusuna bile gerek yok. Devletin 1839’da kurulmuş jandarma, 1845’te kurulmuş Emniyet gibi iki asırlık güvenlik kurumu adına her türlü mesajı sosyal medyadan yayınlama yetkisini elinde bulundurmak başlı başına bir güç. Bu gücün Kılıçdaroğlu’na karşı değişik zamanlarda kullanıldığını gördük. Örneğin, Soylu’ya yönelik bir eleştiriye yanıtı, Emniyet’in ve jandarmanın resmi hesapları veriyordu.

Özel, Soylu’nun “Ebabiller” isimli 8 bin kişilik bir trol ordusu kurduğunu da açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan buna şu yanıtı verdi:

“Dağ, fare doğurdu!”

Bu açıklamadan şu olasılıklar çıkıyor:

1- Hukuk dışı bir şekilde 8 bin kişilik trol ordusunun kurulması gayet normal. Bunda şaşılacak bir şey yok.

2- Bu da bir şey mi, daha neler var. Biz de daha büyük şeylerin açıklanacağını sanmıştık.

3- Soylu’nun kullandığı yetki, yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, Soylu’nun yasalara değil, yasaların Soylu’ya ayak uydurması gerektiğini herkes görecektir. Bu da onlardan biridir. Soylu böyle bir şey yaptıysa buna uygun bir yasa çıkarılır olur biter.

***

Yukarıdaki üç şıkkı kara mizah amaçlı sıralamadık. Her birinin yaşanmışlıklardan kaynaklanan derinliği var. Bir başka deyişle ortaya çıkanlar Soylu’nun görünen yüzü!

Ankara’da konuşulan şu olasılıkları da yakın gelecekte konuşulacakları dikkate alarak sıralayalım:

1- Jandarma ve Emniyet aynı zamanda istihbarat birimlerine de sahip. Başta bu kanallar olmak üzere Soylu, zengin bir arşive sahip. Bu arşiv gücü Soylu’yu makamda tutuyor.

2- İktidar gücünün farklı odakları Soylu’nun bakanlıktan alınması için gerekçeleriyle birlikte Saray’a etki yapmaya çalışıyor. Ancak Saray ısrarla bu girişimleri durduruyor.

3- Güvenlik ve istihbarat gücü Soylu’nun yanı sıra Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’da var. Bu kaynaklarla Soylu’nunkiler yarışacak düzeyde! Kiminki daha güçlü sorusunun yanıtı kaynakları kullanma iradesine bakar!

4- Devlet kurumları içinde kişilere dayalı kullanılan yapılar oluştu. Özgür Özel’in açıklamaları bu yapıların neler olduğunu anlamak için ipucu veriyor.

Sonuç:

Buzdağının görünen kısmı diye bir tanım vardır. Özel’in açıkladıkları Soylu’nun görünen kısmı.

Devletin çarkı trollenmiş durumda!