CHP'li Başarır Soylu'ya sordu: Bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de mi saklanıyor?

07 Ekim 2021 Perşembe, 16:03

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yazılı soru önergesinde, çete lideri Sanger Ahmadi’nin Türkiye’ye hangi yollarla girdiğinin, kimlerle bağlantılı olduğunun ve kimlerle toplantılar düzenlediğinin araştırılıp araştırılmadığının yanıtlanmasını istedi.

Ülkemize sınırlarımızdan yoğun bir şekilde Afganlıların giriş yaptığına dikkat çeken CHP’li Başarır, “Boğaziçili öğrencileri, yatacak bir yurt bulamadığı için parklarda yatan öğrencileri, sadece haklarını arayan öğrencileri terörist ilan edenler, tescilli suç örgütü liderinin, ağır silahlarla sosyal medya hesabından paylaşım yapanların ülkemizde neler yaptığını, ülkemize nasıl, hangi yollarla girdiğini araştırsınlar” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlanmasını istediği soru önergesinde şunlara yer verdi:

“Almanya’da, Lions-Cartel olarak bilinen uyuşturucu çetesinin lideri olduğu söylenen Afganistanlı Sanger Ahmadi’nin 5 federal eyalette 30 suç işlediği ve sınır dışı edilmesinin ardından kendi yayınladığı videoda 'Frankfurt ve çevresinde yeterince Afgan var. Hepsi de sınır dışı listesinde ve her şeyi yapmaya hazırlar. Eğer bizi kızdırmaya devam ederseniz, sınır dışı listesinde yer alan 100 Afgan'ı üzerinize salacağımdan emin olun.' açıklamasında bulunduğu bilgileri basında yer almıştır. Bu açıklamanın ardından, Alman Polis Teşkilatı Başkanı Rainer Wendt, polis ailelerinin ve yakınlarının yakın korumaya alınacağını belirtmiştir.

Çete lideri Sanger Ahmadi, kendi instagram hesabından geçtiğimiz eylül ayında yeni evinin İstanbul’da olduğunu açıklamıştır. Yine kendi instagram hesabından uzun namlulu silahlarla fotoğraflarını paylaşmıştır."

"KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA KARARI VAR MI?"

Söz konusu çete liderinin, Türkiye’de çeşitli otellerde toplantılar düzenlediği de kendi instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan anlaşılmaktadır' açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Uyuşturucu çete lideri Sanger Ahmadi’nin, Türkiye’ye hangi yollarla girdiği araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları nedir?

2- Çete lideri Sanger Ahmadi’nin Türkiye’de kayıtlı ikametgâh adresi var mıdır? Varsa Türkiye’de hangi statüde bulunmaktadır?

3- Söz konusu çete lideri hakkında kırmızı bültenle arama kararı var mıdır?

4- Uyuşturucu çete lideri Sanger Ahmadi’nin Türkiye’de kimlerle bağlantılı olduğu, kimlerle toplantı yaptığı araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur?

5- Uzun namlulu silahlarla kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Almanya’da bir uyuşturucu çetesi lideri olduğu tespit edilen Sanger Ahmadi’nin ülkemizde elini kolunu sallayarak dolaşmasına müsaade mi edilecektir?