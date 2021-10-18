CHP’li Başarır’dan Fuat Oktay’a: Sen atanmış bir görevli olarak haddini bileceksin!

18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine çağrıda bulunan sözleri hakkında, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine çağrıda bulunan sözleri hakkında, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP'li Başarır'dan Fuat Oktay'ın suç duyurusuna ilişkin ilk tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Başarır, "Sen atanmış bir görevli olarak haddini bileceksin!!! Eğer bu söylem suçsa Önce gidip kendi patronun RTE’yi şikayet edeceksin; hadsiz saray çığırtkanı…" ifadesini kullandı.