Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine çağrıda bulunan sözleri hakkında, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine çağrıda bulunan sözleri hakkında, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı çağrıda "Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.
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