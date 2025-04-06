Liderlerden CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajları

Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:26

Güncelleme: 06.04.2025 - 20:51

CHP, bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Kurultayda CHP lideri Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçildi.

Gelişmelerin ardından siyasi parti liderleri Özgür Özel'i sosyal medya üzerinden tebrik etti.

"ÜLKEMİZ ADINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, kurultay sonuçlarının CHP ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP'nin bugün yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nda tekrar Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik ettiği ifade edildi.