'Geççek' sosyal medyanın gündeminde: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda Tarkan paylaşımları

18 Şubat 2022 Cuma, 09:37

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Geçen günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının introsundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, sonrasında da klibinden bir kısım paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının merakla beklenen 'Geççek' isimli şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandı.

‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.

İşte siyasi ve ünlü isimlerden Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısına gelen tepkiler…

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK

??????

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek.

Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek… pic.twitter.com/1HJabwZgWL — Faik Öztrak (@faikoztrak) February 17, 2022

CHP PM ÜYESİ EREN ERDEM

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek.

Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek…

????

pic.twitter.com/vUZv99dGyK — Eren Erdem (@erenerdemnet) February 17, 2022

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

ŞAHAN GÖKBAKAR

Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle birşey. #geççek — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 17, 2022

METİN UCA

Ne güzel hatırlattı sevgili @tarkan , değişim kaçınılmazdır, her şey yenilenir, iyiye evrilir, doğanın diyalektiğinin önünde hiç bir güç duramaz ve güzel günler hep gelir, güç sarhoşu ve tüm kötülerin, kötülüklerin yeri tarihin çöplüğüdür???? #geccek bunu nasıl keyifle anlatıyor https://t.co/mzviPqBHWH — Metin Uca (@MetinUca) February 17, 2022

ZEKİ KAYAHAN COŞKUN

“Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan.”

Tarkan’ın bu şarkısını yayınlarımda defalarca çalacağım doğrudur. #Tarkan pic.twitter.com/MPYdYLGB0Y — Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) February 17, 2022

NİHAT SIRDAR

Bir şekilde yayınlanması ve çalınması yasaklanana kadar ki ben olacağını düşünüyorum, bol bol dinleyip izlemek gerek...@tarkan #geççek https://t.co/zRbUW5bgUG — Nihat Sırdar (@nihatsirdar) February 17, 2022

MISRA ÖZ

Yakamızdan düştüğü günü hayal edip dinleyin ???#geccek #tarkan — Mısra ÖZ (@misra_oz) February 17, 2022

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR

Tam da Tarkan’ın söylediği gibi olacak!



“Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek…” ????????#Tarkan #Gitçek #Geççek pic.twitter.com/18DovAbZm3 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 17, 2022

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER

Sevgili @tarkan #Geççek parçan sadece müzikalite ve görsellik açısından değil, günümüzde sanatçının toplumsal sorumluluğunu vurgulaması bağlamında da milyonlara nefes veren enfes bir çalışma olmuş.#BirizBeraberiz https://t.co/4PlZreQTae — Vahap Seçer (@SecerVahap) February 17, 2022

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER

Sevgili @tarkan’ın söylediği gibi “O çiçekten günler çok yakında”.



Geççek geççek?? https://t.co/MEpgquWXo1 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 17, 2022

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI

KADIN MECLİSLERİ

O çiçekten günler çok yakın inan????



Mücadelemizle #geççek pic.twitter.com/aVLx6Ab4cW — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) February 17, 2022

SİNAN MEYDAN

ESKİ KÜLTÜR BAKANI FİKRİ SAĞLAR

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN

İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ NACİ CİNİSLİ

Korku, paranoya ne fena.



Ne söylense üzerlerine alınıyorlar????#geççek — Naci Cinisli (@NaciCinisli) February 17, 2022

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK

Yaşadığımız zor günlerin ben de geçeceğine inanıyorum ve sözlerimize tercüman olduğu için Tarkan'a (@Tarkan) teşekkür ediyorum.



Hep beraber inanalım.#Geççek https://t.co/w39AjjhclC — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 17, 2022

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA

"Geldiği gibi gitçek,

Her şeyin sonu var,

Bu çile de bitçek"



Tarkan #geççek parçasıyla hislerimize tercüman oldu. Sanatçılar sesini yükseltiyor ?? pic.twitter.com/5tLJdBVPbB — Veli Ağbaba (@veliagbaba) February 17, 2022

HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜDA KAYA

Umudunu kaybedenlere özellikle gençliğe çok hoş mesajlar var.



Yüreğine sağlık @tarkan

İnanıyoruz elbet bugünler #geccek https://t.co/4ZjM8rIOLj — Hüda Kaya (@HudaKaya777) February 17, 2022

HDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki#geççek https://t.co/Yq9PFPnxgF — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 17, 2022

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ ÖZTUNÇ

BÜLENT EMRAH PARLAK