'Geççek' sosyal medyanın gündeminde: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda Tarkan paylaşımları

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Geçen günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının introsundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, sonrasında da klibinden bir kısım paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının merakla beklenen 'Geççek' isimli şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandı.

‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.

İşte siyasi ve ünlü isimlerden Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısına gelen tepkiler…

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK

?????? Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek… pic.twitter.com/1HJabwZgWL

Ne güzel hatırlattı sevgili @tarkan , değişim kaçınılmazdır, her şey yenilenir, iyiye evrilir, doğanın diyalektiğinin önünde hiç bir güç duramaz ve güzel günler hep gelir, güç sarhoşu ve tüm kötülerin, kötülüklerin yeri tarihin çöplüğüdür???? #geccek bunu nasıl keyifle anlatıyor https://t.co/mzviPqBHWH

“Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan.”

Tarkan’ın bu şarkısını yayınlarımda defalarca çalacağım doğrudur. #Tarkan pic.twitter.com/MPYdYLGB0Y