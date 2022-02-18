'Geççek' sosyal medyanın gündeminde: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda Tarkan paylaşımları

Sanatçı Tarkan'ın, 'Geççek' ismi verilen yeni şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı klibiyle birlikte yayımladı. Kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan, iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 09:37
'Geççek' sosyal medyanın gündeminde: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda Tarkan paylaşımları
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Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Geçen günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının introsundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, sonrasında da klibinden bir kısım paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının merakla beklenen 'Geççek' isimli şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandı.

‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.

İşte siyasi ve ünlü isimlerden Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısına gelen tepkiler…

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK

CHP PM ÜYESİ EREN ERDEM

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

ŞAHAN GÖKBAKAR

METİN UCA

ZEKİ KAYAHAN COŞKUN

NİHAT SIRDAR

MISRA ÖZ

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI

KADIN MECLİSLERİ

SİNAN MEYDAN

ESKİ KÜLTÜR BAKANI FİKRİ SAĞLAR

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN

İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ NACİ CİNİSLİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA

HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜDA KAYA

HDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ ÖZTUNÇ

BÜLENT EMRAH PARLAK


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