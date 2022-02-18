'Geççek' sosyal medyanın gündeminde: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda Tarkan paylaşımları
Sanatçı Tarkan'ın, 'Geççek' ismi verilen yeni şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı klibiyle birlikte yayımladı. Kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan, iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Geçen günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının introsundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, sonrasında da klibinden bir kısım paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcının merakla beklenen 'Geççek' isimli şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandı.
‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.
İşte siyasi ve ünlü isimlerden Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısına gelen tepkiler…
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK
??????— Faik Öztrak (@faikoztrak) February 17, 2022
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek.
Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek… pic.twitter.com/1HJabwZgWL
CHP PM ÜYESİ EREN ERDEM
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek.— Eren Erdem (@erenerdemnet) February 17, 2022
Her şeyin sonu var, bu çilede bitçek…
????
pic.twitter.com/vUZv99dGyK
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER
Çoğu gitti #AzKaldı. https://t.co/WVLJiucMcx— Meral Akşener (@meral_aksener) February 17, 2022
ŞAHAN GÖKBAKAR
Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle birşey. #geççek— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 17, 2022
METİN UCA
Ne güzel hatırlattı sevgili @tarkan , değişim kaçınılmazdır, her şey yenilenir, iyiye evrilir, doğanın diyalektiğinin önünde hiç bir güç duramaz ve güzel günler hep gelir, güç sarhoşu ve tüm kötülerin, kötülüklerin yeri tarihin çöplüğüdür???? #geccek bunu nasıl keyifle anlatıyor https://t.co/mzviPqBHWH— Metin Uca (@MetinUca) February 17, 2022
ZEKİ KAYAHAN COŞKUN
“Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek— Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) February 17, 2022
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan.”
Tarkan’ın bu şarkısını yayınlarımda defalarca çalacağım doğrudur. #Tarkan pic.twitter.com/MPYdYLGB0Y
NİHAT SIRDAR
Bir şekilde yayınlanması ve çalınması yasaklanana kadar ki ben olacağını düşünüyorum, bol bol dinleyip izlemek gerek...@tarkan #geççek https://t.co/zRbUW5bgUG— Nihat Sırdar (@nihatsirdar) February 17, 2022
MISRA ÖZ
Yakamızdan düştüğü günü hayal edip dinleyin ???#geccek #tarkan— Mısra ÖZ (@misra_oz) February 17, 2022
CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR
Tam da Tarkan’ın söylediği gibi olacak!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 17, 2022
“Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek…” ????????#Tarkan #Gitçek #Geççek pic.twitter.com/18DovAbZm3
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER
Sevgili @tarkan #Geççek parçan sadece müzikalite ve görsellik açısından değil, günümüzde sanatçının toplumsal sorumluluğunu vurgulaması bağlamında da milyonlara nefes veren enfes bir çalışma olmuş.#BirizBeraberiz https://t.co/4PlZreQTae— Vahap Seçer (@SecerVahap) February 17, 2022
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER
Sevgili @tarkan’ın söylediği gibi “O çiçekten günler çok yakında”.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 17, 2022
Geççek geççek?? https://t.co/MEpgquWXo1
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI
O çiçekten günler çok yakın...#Geççek pic.twitter.com/4qmDo7cwjG— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) February 17, 2022
KADIN MECLİSLERİ
O çiçekten günler çok yakın inan????— Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) February 17, 2022
Mücadelemizle #geççek pic.twitter.com/aVLx6Ab4cW
SİNAN MEYDAN
Düş yakamızdan!#geççek— Sinan Meydan (@SMEYDAN) February 17, 2022
ESKİ KÜLTÜR BAKANI FİKRİ SAĞLAR
"Düş yakamızzzdan"— Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) February 17, 2022
Geççek elbet.
Sen çok yaşa @tarkan..#Geççek
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN
Yakındır sabrın zaferi…#Geççek https://t.co/QYbYpglMor— Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) February 17, 2022
İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ NACİ CİNİSLİ
Korku, paranoya ne fena.— Naci Cinisli (@NaciCinisli) February 17, 2022
Ne söylense üzerlerine alınıyorlar????#geççek
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK
Yaşadığımız zor günlerin ben de geçeceğine inanıyorum ve sözlerimize tercüman olduğu için Tarkan'a (@Tarkan) teşekkür ediyorum.— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 17, 2022
Hep beraber inanalım.#Geççek https://t.co/w39AjjhclC
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA
"Geldiği gibi gitçek,— Veli Ağbaba (@veliagbaba) February 17, 2022
Her şeyin sonu var,
Bu çile de bitçek"
Tarkan #geççek parçasıyla hislerimize tercüman oldu. Sanatçılar sesini yükseltiyor ?? pic.twitter.com/5tLJdBVPbB
HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜDA KAYA
Umudunu kaybedenlere özellikle gençliğe çok hoş mesajlar var.— Hüda Kaya (@HudaKaya777) February 17, 2022
Yüreğine sağlık @tarkan
İnanıyoruz elbet bugünler #geccek https://t.co/4ZjM8rIOLj
HDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
Düştük evet ama kalkmadık mı?— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 17, 2022
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki#geççek https://t.co/Yq9PFPnxgF
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ ÖZTUNÇ
Geldikleri gibi gidecekler…— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) February 17, 2022
Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek,
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek…#Tarkan #Gitçek #Geççek pic.twitter.com/HQts5vKzbX
BÜLENT EMRAH PARLAK
Tarkan da bilirdi el etek öpmesini.— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) February 18, 2022
Tarkan da bilirdi “kişi değil kurum çağırdı” demesini.
Tarkan da bilirdi “beni herkes seviyor (eyyam) -yani-(parama bakıyorum) demesini.
Tarkan da bilirdi rakı sofrası muhalifliğini.
SANATÇI olduğu için demedi.#geccek
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