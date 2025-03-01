CHP'li başkandan 'çöp' paylaşımı: 'Büyükşehir neden bizim konteynerlere bırakıyor'

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir aracın çöplerini İzmit Belediyesi’ne ait çöp konteynerlerine attığını ifade etti.

CHP'li başkandan 'çöp' paylaşımı: 'Büyükşehir neden bizim konteynerlere bırakıyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 19:49

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, X hesabından bir video paylaştı.

Hürriyet paylaştığı videoya ilişkin ise, "Sanayi Mahallesi’nde, Büyükşehir’in aracı çöplerini belediyemizin konteynerlerine attığını tespit ettik" notunu düştü.

"AKTARMA İSTASYONU BİZ MİYİZ?"

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Hürriyet, şu soruları sordu:

"İZAYDAŞ varken neden halkın konteynerleri kullanılıyor?

Üstelik bize aktarma istasyonu göstermesi gerekirken hâlâ sözünü tutmadı! Yoksa o aktarma istasyonu biz miyiz?"

Öte yandan Hürriyet yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bir aracın çöplerini İzmit Belediyesi konteynerlerine bırakmasına tepki göstererek, “55 milyar bütçeli Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar bütçeli İzmit Belediyesi ile uğraşmasına pes dedik” ifadesini kullandı.


Etiketler: #çöp #kocaeli #izmit belediye başkanı

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