1 Mayıs'ta işçilerle çöp toplamıştı: Giresun Belediye Başkanı CHP'li Köse, karla mücadele çalışmalarına katıldı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:55

Güncelleme: 24.02.2025 - 15:55

Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı CHP'li Fuat Köse, ekiplere destek vermek amacıyla tuzlama aracının üzerine çıkarak kürekle yollara tuz attı. Köse, Belediye Makine İkmal Müdürlüğü’ne de giderek belediye aracının tamirinde kaynak işlemi gerçekleştirdi.

Başkan Köse’nin bu samimi görüntüleri, vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hızla yayılan görüntüler, Giresunlular tarafından takdirle karşılandı. Paylaşımlara yapılan yorumlarda, Başkan Köse’nin halkla iç içe olması ve ekiplere destek vermesine ilişkin olumlu tepkiler verildiği görüldü. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin karla mücadeledeki özverili çalışmalarını da takdir ettiklerini dile getirdi.