CHP'li Becan: AKP altın yerine milyonluk borç taktı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

2022’de her bebeğin 1 milyon lira borçla doğduğunu, Haziran 2023’te ise bu borcun 1.6 milyon liraya yükseldiğini belirten Becan, “Faiz sebep, enflasyon sonuç” dayatmasının bütçesini darmadağın ettiği yurttaşların 2023’ün ilk altı ayında toplam kredi kartı borcunun yüzde 75, kredili mevduat hesabı borçlarının yüzde 78, tüketici kredisi borçlarının ise yüzde 23 arttığını söyledi.

BDDK verilerine göre 2022 yıl sonunda 1 trilyon 127 milyar 279 milyon lira olan toplam kredi borcun Haziran 2023’te 1 trilyon 658 milyar 359 milyon liraya yükseldiğini kaydeden Becan, şunları kaydetti:

“6 ayda Türkiye’de toplam kredi borcu yüzde 47 arttı. Böylece 2022’de 1 milyon lira borçla doğan her bir bebek, daha 1 yaşını tamamlamadan 1.6 milyon liralık ödeme yükümlülüğünün altına girmek zorunda kaldı. Ne yazık ki AKP iktidarı, ‘borç bebeğin kamçısıdır’ diyor.”

(Tahsin Becan)

2023’ün ilk 6 ayında kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi borçlarının dakikada 2 milyon liranın üzerinde arttığını kaydeden Becan, “Bireysel kredi kartı borçlarını nüfusa oranladığımızda, 2022’de 1 milyon 35 bin 795 bebek toplam 452.4 milyar liralık kredi kartı borcuyla dünyaya gelmişti. İktidar her yeni doğan çocuğumuza bir tam altın takacağına, o dönem tanesi 7 bin 220 liradan 61 tam altın değerinde kredi kartı borcunu reva görmüştü” diye konuştu.

Raporda yer verilen BDDK verilerine göre Türkiye’de 2022 yıl sonu itibariyle doğan bebek başına düşen kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi borcunun en yüksek olduğu ilk 10 ilde dünyaya gelen toplam 304 bin 543 bebeğin ortalama borcu 1.7 milyon lira iken, Haziran 2023 sonunda bu illerde doğan 329 bin 915 bebeğin borcu 2.4 milyon liraya yükseldi.