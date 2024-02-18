CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:08

Güncelleme: 18.02.2024 - 13:38

2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Seçilen Fikret Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden CHP'nin Akçakoca belediye başkanı adayı gösterildi.

Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, görevde olduğu 2013 yılında Menzil cemaatinin 'şeyh'lerinden Fevzeddin Erol'u ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada Menzil 'şeyh'inin ve CHP'li belediye başkanının görüşmesine ilişkin yayınlanan videoda, Erol'un bulunduğu odaya alınan Albayrak'ın, Erol'un elini öptüğü görüldü.

Ayrıca videoda, Albayrak'ı, Erol'a takdim eden kişinin de, "Efendim Akçakocamıza hoş geldiniz. Belediye başkanımız 1,5-2 saattir sizi bekliyor. Sizinle görüşmek için..." dediği duyuluyor.

"ADIYAMAN'I MERAK EDERDİK"

Görüntülerde Albayrak'ın Erol'a ayrıca "Ne güzel sizi görmek burada. Valla ne güzel ilçemizde sizi görmek, çok sevindik. Çok büyük sürpriz oldu bizim için. Buradan bütün dostlarımız giderdi Adıyaman'a, hep böyle merak ederdik. Çok da hoşumuza gitti, çok şükür" derken, odada bulunan bir kişinin ise Albayrak için "Başkanımız gerçek bir mücahid" dediği duyuluyor.

Videoda bir kişi Menzil şeyhine, "Başkanımız CHP'li ama sizinle çok muhabbeti var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" diye sorması üzerine Erol'un, "Önemli olan CHP'li olsun, kim olsun önemli değil. İnsandır Allah'a inandıktan sonra. Rasullullaha inandıktan sonra kim olursa olsun başımızın üzerindedir. Önemli olan inancı tam olsun. O araçtır, amaç ilahi olacak, Allah olacak. Gerisi bizim için önemli değildir. Bizim için hedef olan inancımızdır, dinimizdir. İslamiyettir" dediği duyuluyor.