Yasak Menzil tarikatına işlemedi

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen facianın arından Tunceli Valiliği, bölgeye girişi yasakladı. Bölgeye girmek isteyen dört kişi gözaltına alınırken, Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği, bölgeden çektiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:37
Yasak Menzil tarikatına işlemedi
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Erzincan'da yaşanan maden faciasının ardından Tunceli Valiliği kararıyla, bölgeye girişler yasaklandı. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ile ilgili olarak, bölgeye girişin yasaklandığı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır” denildi.

Öte yandan,  madenlere karşı mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu jandarma engeliyle karşılaşarak gözaltına alınırken, Menzil tarıkatına bağlı Beşir Denreği'nin bölgede çadır altında toplanması dikkat çekti. 

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