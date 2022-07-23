CHP'li belediye başkanı, hizmet aracı alımını reddeden AKP ve MHP’li Meclis üyelerini billboardlarla halka şikâyet etti

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:20

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hizmet araçlarının kiralanarak dışarıya para akıtılması yerine Devlet Malzeme Ofisi’nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olması için istediği kredi yetkisi talebi, daha önceki meclislerde olduğu gibi son yapılan olağanüstü meclis toplantısında da bir kez daha AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.

Ranta kapı açan AKP ve MHP’li meclis üyelerinin bu kararı sonrası Kaplan Hürriyet, “Vatandaşın paralarını özel şirketlere akıtmaya devam eden bu sistemi savunan AKP ve MHP’li üyeler, aldıkları bu kararın hesabını vatandaşlara verecek” diyerek AKP ve MHP’li üyelerin ret oyu verdikleri konuları tüm kentin görmesi adına şehrin dört bir yanında bulunan billboardlara astırttı.

Hürriyet ayrıca 20 Temmuz tarihli paylaşımında, "AKP ve MHP’liler yine rant yolunu seçerek, İzmit Belediyesinin parasının başkalarının cebine gitmesi yönünde oy kullandı. Hizmet araçlarının kiralanarak dışarıya para akıtılması yerine, Devlet Malzeme Ofisi’nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olması için kredi yetkisi talebi AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla yine reddedildi" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ BELEDİYE BİLLBOARDLARLA İFŞA ETTİ

Başta hizmet araçlarının alınması ve İzmit’in tarihini canlandıracak Nikomedia Vakfı Protokolü konuları ile ilgili afişlerin yer aldığı billboardlar, tüm kentte yankı uyandırdı.

Kentin çeşitli yerlerinden billboardların resimlerini paylaşan çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, “Sabret Başkan, hepsini sandığa gömeceğiz” ifadelerini kullanarak AKP ve MHP’li meclis üyelerinin verdikleri ret oylarına tepkilerini gösterdi.