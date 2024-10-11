Köfteci Yusuf'un sır gibi sakladığı 'köfte tarifi' ortaya çıktı
Ürünlerinde domuz eti kullanması sonrasında ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf'un sır gibi saklanan köfte tarifi ortaya çıktı. Akkaş, videolu paylaşımında çok merak edilen tarifi paylaştı.
Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerinden Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinde domuz eti kullanıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Şirket, bu durumu "karanlık bir kumpas" olarak nitelendirirken, patron Yusuf Akkaş da olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Akkaş, "Ben garip bir kuşum; yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" diyerek, çalışanlarını savundu. Domuz eti skandalının ardından, Köfteci Yusuf’un şubelerinde sıkı denetimler başlatıldığı belirtildi.
Şirketin bu süreçte kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla paylaştığı ilginç bir videoda ise Yusuf Akkaş, Köfteci Yusuf'un lezzetinin tarifini yaptı.
"25 YILDIR DEĞİŞMEYEN BİR REÇETEMİZ VAR"
Akkaş, videoda şunları dile getirdi:
"İyi köftenin sırrı, içerisindeki malzemenin abartılı şekilde bol olmaması. Kâr düşünerek çok fazla katkı maddesi koyarsan, iyi köfte olmaktan çıkar. Bizim 25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var.
Ekmek, tuz, pul biber, soğan ve belirli oranda kuzu eti koyuyoruz. Lezzetini veriyor, yumuşak oluyor. Kuzu etini herkes koyamaz, çoğu köfte sadece dana eti ile yapılır."
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