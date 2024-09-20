CHP'li belediye başkanının kadın mühendise müdahalesi tepki çekti

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:37

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:46

Gaziantep'in Nizip ilçesinin CHP'li belediye başkanı Ali Doğan'ın kendisine sunum yapan ziraat mühendisi kadının beyaz önlüğünün cebinde tuttuğu elini tutup zorla dışarı çıkarması sosyal medyada tepki çekti.

Tepki çeken davranışı için konuşan Doğan, "Resmiyet olması gerektiğini düşündüm" diyerek kendisini savundu.

"SADECE UYARDIM"

Gazete Pencere'ye konuşan Doğan, görüntülerin belediyenin doğru bir tarım politikası için çiftçilere bir laboratuvar açılışı sırasında çekildiğini ifade etti. Videodaki kadının da belediyede çalışan bir toprak mühendisi olduğunu belirten Doğan, müdahalesini ise şu sözlerle açıklamaya çalıştı:

“Açılışta kadınlara ne kadar önem verdiğimizi, bir kadının kurdele kesmesiyle resmettiğimizi düşünüyorum. Laboratuvarı bize gezdiriyordu. Basın mensupları ve vatandaşların olduğu bir yerde sunum yaparken bir resmiyet olması gerektiğini düşündüm ve bu yüzden de sadece uyardım. Eli cebinde olmasa daha iyi olur. Bir kurumda çalışan personelin o kurumla ilgili bir izahatta bulunuyorsa ve sorumluysa bunun bilincinde olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Sosyal medyada tepki görmesine ilişkin de konuşan Ali Doğan, “İnsanlar alması gerektiğini alıyor oradan. Üzgünüm bu konuda. Belediye başkanı orada doğru bir tarım politikası için çiftçilere laboratuvar kurmuş diyen yok.”