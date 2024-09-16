Araştırma şirketi paylaştı: İşte en başarılı kadın belediye başkanları
ORC Araştırma, başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları anketini paylaştı. Buna göre; büyükşehir belediyelerinde en başarılı başkan AKP'li Fatma Şahin olurken, büyükşehir ilçe belediyelerinde CHP'li Sinem Dedetaş dikkat çekti.
ORC Araştırma şirketi, 'Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları', 'Yerel yönetimlerde kadın temsilcilere bakış' ve 'Başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Buna göre büyükşehir belediyelerinde AKP'li Fatma Şahin; büyükşehir ilçe belediyelerinde CHP'li Sinem Dedetaş, il belediyelerinde ise yine CHP'li Burcu Köksal en başarılı kadın belediye başkanları olarak gösterildi.
'Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarının Başarı Düzeyi' sonuçları ise şu şekilde sıralandı:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ayşe Ünlüce, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DEM Partili Ayşe Bucak Küçük.
Araştırmada ayrıca kadın büyükşehir ilçe başkanlarının başarı düzeyi, kadın il belediye başkanlarının başarı düzeyi, Türkiye genelinde tanınma oranı en yüksek kadın belediye başkanları ve yerel yönetimlerde kadın temsilcilerine bakış başlıklı sonuçlar da paylaşıldı.
İŞTE SONUÇLAR:
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