Bartın'da 'Kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır' diyen Erdoğan'a çok sert tepki

15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencimize mezar olan maden ocağı için, “Türkiye’deki en ileri imkânlara sahip” dedi. Erdoğan grizu patlamasını yine ‘kader’e bağladı.

Erdoğan, "Bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içerisinde Amasra Kömür işletmeleri bizim şu anda en ileri imkânlara sahip olan ocak olmasına rağmen… Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" dedi.

Erdoğan’ın ‘en ileri imkânlara sahip’ dediği ocak için Sayıştay’ın 2017 ve 2019 yıllarında grizu patlaması uyarısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Erdoğan şöyle devam etti:

Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak. Maden ocaklarında hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir kaza, gereksiz risk görmek istemiyoruz. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için çalışmalarını yapacağız.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

''Kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır'' diyen Erdoğan'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kader değil, fıtrat değil, cinayet! Devletin kurumu riski öngörmüş ve uyarmış, bu facia önlenebilirdi. Uyarıları dikkate almadınız, 41 madencimizin göz göre göre ölümüne sebep oldunuz. Fıtrat demek işçiye emekçiye hakarettir" ifadelerine yer verdi.

Kader değil, fıtrat değil, cinayet!



Devletin kurumu riski öngörmüş ve uyarmış, bu facia önlenebilirdi. Uyarıları dikkate almadınız, 41 madencimizin göz göre göre ölümüne sebep oldunuz.



Fıtrat demek işçiye emekçiye hakarettir https://t.co/zqMyXqbX7U — Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 15, 2022

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da "Soma’da 'Fıtrat' Bartın’da 'Kader' Peki ya kim suçlu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Soma’da “Fıtrat”

Bartın’da “Kader”



Peki ya kim suçlu? — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 15, 2022

HDP Milletvekili Murat Çepni, "Dalga geçmiyoruz, öfkemiz büyüyor! Bunlar da her zaman yaşanmayacak! Faşizm yıkılıp emeğin iktidarı kurulduğunda işçiler yaşayacak, paradan başka dini imanı olmayanlar da bu cinayetlerin hesabını verecek!" ifadelerine yer verdi.

Dalga geçmiyoruz, öfkemiz büyüyor!



Bunlar da her zaman yaşanmayacak!



Faşizm yıkılıp emeğin iktidarı kurulduğunda işçiler yaşayacak, paradan başka dini imanı olmayanlar da bu cinayetlerin hesabını verecek! #Bartın #Amasra #KazaDeğilCinayet https://t.co/M3jkT6z0sy — Murat Çepni (@MuratCepniHDP) October 15, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Madencilerin, inşaat işçilerinin, kadınların, çocukların böyle ölmediği yerler var. Nasıl olmuşsa hep bizim kaderimize düşmüş ölüm! Denetleyeceksiniz, takip edeceksiniz, işin uzmanına değer vereceksiniz, para için insan hayatını feda etmeyeceksiniz. Coğrafya kader değil" dedi.

Madencilerin, inşaat işçilerinin, kadınların, çocukların böyle ölmediği yerler var. Nasıl olmuşsa hep bizim kaderimize düşmüş ölüm!



Denetleyeceksiniz, takip edeceksiniz, işin uzmanına değer vereceksiniz, para için insan hayatını feda etmeyeceksiniz. Coğrafya kader değil. https://t.co/fk3wN6ROMP — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) October 15, 2022

SOMA'DA DA 'FITRAT'A BAĞLAMIŞTI

Erdoğan, 301 madencimizin ihmaller sonrası yaşamını yitirdiği 'Soma Maden Faciası'yla ilgili de "Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var. hiç kaza olmayacak diye bir şey yok" sözlerini sarf etmişti.