Muharrem İnce'den sızan toplantı hakkında açıklama!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 23:37

Güncelleme: 20.07.2023 - 23:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'nin önde gelen isimlerinin katıldığı online toplantı, gizlice kaydedilerek sızdırıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin toplantıya ilişkin değerlendirmesini, Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal aktardı.

TV 100 canlı yayınında konuşan Özkal, "Sayın İnce’yle telefonda konuştum. Kendisi bana ‘2014 yılında Kılıçdaroğlu’nun odasına gidip aday olacağımı söyledim ve Grup Başkanvekilliğinden istifa ettim, olması gereken budur. Bunun dışındaki bir davranış doğru değildir.' dedi." ifadelerini kullandı.

Özkal, İnce'nin şöyle konuştuğunu söyledi:

"Özellikle Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilinin o toplantıda olması CHP’nin kültürüne aykırıdır ve Kılıçdaroğlu’na saygısızlıktır."