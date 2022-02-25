CHP'li Bulut: 'Ukrayna'daki vatandaşlarımız bir an önce tahliye edilmeli'

25 Şubat 2022 Cuma, 11:35

Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından Rusya ve Ukrayna arasında hiç istenmeyen bir savaş başladığını söyledi.

“SAVAŞIN KARŞISINDA, BARIŞIN YANINDAYIZ”

Savaşın sadece yıkımdan ibaret olduğunu belirten Bulut, “Bugüne kadar çıkan hiçbir savaş insanlığın lehine olmamıştır. Bu savaş da olmayacaktır. Çocukların, masum insanların öldüğü savaşın karşısında, barışın yanındayız. Krizin daha da derinleşmeden müzakere ve diplomasiyle çözülmesi, sağduyunun galip gelmesi en büyük dileğimiz” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ”

Ukrayna’daki Türk vatandaşlarını için hükümete çağrı yapan Bulut, “Ukrayna’ya iş için giden, yerleşen, üniversite okumaya giden, turistik gezi için bulunan birçok vatandaşımız var. Bombardıman altındaki Ukrayna'da bulunan vatandaşlarımız hava sahası kapalı olduğu için tahliye edilememektedir. Vatandaşlarımızın bir an önce güvenle tahliye edilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Nazım Hikmet’in dediği gibi savaş, korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder” dedi.

"İNSANLAR SOKAĞA ÇIKTI"



Rusya'nın, askeri operasyonu sabaha karşı başlatmasının ardından Ukrayna'da panik yaşanmaya başladı. Türkiye'den Ukrayna'ya eğitim için giden ve Kharkov'da yaşayan öğrenci Ege Gürel, Odessa'da yaşayan Eylül Şenol ve Yiğit Erdal Cumhuriyet TV'ye yaşadıkları süreci anlattılar.

Bu sabah 10.00'da Türkiye uçusu iptal olan Ege Gürel, "Savaş olacağını düşünmemiştik. Sabah beşe doğru peş peşe bomba seslerini duyduk, camlarımız sallandı. Bombalar atılmaya başlayınca halk sokağa çıktı. Çoğumuz erzak almak için marketlere gittik. Marketlerin önü kuyruk olmuştu. Gördüğüm kadarıyla bazıları ise bavullarını alıp kaçtı'' ifadelerini kullandı.