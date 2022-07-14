CHP'li Burak Erbay'dan Bakan Kirişci'ye yangın sorusu: 'Yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:43

Burak Erbay, Muğla’nın Datça ilçesinde bugün başlayan ve hâlâ devam eden orman yangını sırasında Vahit Kirişci’nin gece görüşlü helikopterler hakkında söylediği sözleri içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Bakan Kirişci’nin, gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri için “Göreceğiz, sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz” dediği duyuluyor.

Erbay, paylaşımında Kirişci’ye, “Tarım Orman Bakanı, Datça yangını başladıktan sonra, ‘Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz’ diyor. Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor” tepkisini gösterdi.