Abdulbaki Dakak'ın ön otopsi raporu çıktı

Şanlıurfa’da zorla gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda asılı bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00
Abdulbaki Dakak'ın ön otopsi raporu çıktı
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Rapordaki “toksikoloji” (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili uzmanlık) vurgusu dikkat çekti.

(Ahmet Hilal)

Cumhuriyet’e konuşan Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Hilal, “Raporda yer alan bulgular, intiharı göstermeyen bulgular değil. Örneğin boynundaki ip izinin altında görülen kanama asıyı gösterir fakat başka bir nedenle çocuğu zehirleyip, uyutup astılarsa o da toksikolijik analizlerde ortaya çıkar. Bu bir ön rapor ancak toksikolojik analiz sonrasında kesin sonuçlar söylenebilir” dedi. 


Ahmet Hilal Abdulbaki Dakak Şanlıurfa

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