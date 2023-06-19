Abdulbaki Dakak'ın ön otopsi raporu çıktı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 04:03

Rapordaki “toksikoloji” (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili uzmanlık) vurgusu dikkat çekti.

(Ahmet Hilal)



Cumhuriyet’e konuşan Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Hilal, “Raporda yer alan bulgular, intiharı göstermeyen bulgular değil. Örneğin boynundaki ip izinin altında görülen kanama asıyı gösterir fakat başka bir nedenle çocuğu zehirleyip, uyutup astılarsa o da toksikolijik analizlerde ortaya çıkar. Bu bir ön rapor ancak toksikolojik analiz sonrasında kesin sonuçlar söylenebilir” dedi.